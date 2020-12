Újra itthon játszik a Hydro Fehérvár AV19

Csütörtökön és pénteken este két hét után ismét itthon lép jégre a Hydro Fehérvár AV19. Bár utolsó három mérkőzését elvesztette, még mindig az ICE Hockey League élmezőnyében tanyázik a csapat. Két olyan együttes érkezik, amelyeket egyszer már legyőzött a szezonban a Fehérvár.

Sajnos kedden este másodszor sem jött ki a lépés Salzburgban. A múlt heti vizitjükkel ellentétben a fehérváriak ezúttal közel jártak a pontszerzéshez, megszorongatták a liga egyik legerősebb csapatát, de 4-3-ra kikaptak.

– Két gólt ajándékoztunk az ellenfélnek. Beletelt egy kis időbe, mire ezekből felálltunk, a végére sikerült szorossá tennünk a végjátékot. Nehéz lenyelni ezt a keserű pirulát, mert úgy érzem, pontot, pontokat érdemeltünk volna, kis szerencsével akár hármat is. A zsinórban hat idegenbeli mérkőzésen jól játszottunk, háromszor nyertünk és ugyanennyiszer kaptunk ki, de minden összecsapáson komoly küzdelem volt a győzelemért. Vannak hiányzóink, sokat utaztunk, büszke vagyok a srácok ma esti játékára, még ha egy kicsit kisebb energiával is tették a dolgukat a jégen – értékelt Antti Karhula vezetőedző.

Csütörtökön az utolsó előtti Vil­lach ellen dobják be a korongot 19.15 órakor, pénteken pedig a hetedik helyen álló Innsbruck érkezik.

A Villach nyolc hazai fellépésén mindössze öt pontot tudott gyűjteni, ráadásul Ausztriában a Fehérvár – remek hajrájának köszönhetően – két góllal legyűrte őket a szezonban. A legutóbbi játéknapon parádéztak, lelépték a felsőházban leledző Klagenfurtot. A bravúrban egy NHL-kölcsöncsatárnak is volt része. A saját nevelésű Michael Raffl hét tengerentúli szezonnal a háta mögött a Philadelphia Flyersből tért haza, átmenetileg.

– A Villach kiszámíthatatlan, bármikor meglepetést tudnak okozni. Igazoltak egy jó játékost. Raffl remek hokis, örülök, hogy játszhatok ellene – osztotta meg várakozásait Mihály Ákos, az AV19 fiatal támadója.