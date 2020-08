Újra hazai vízben az Orka SE szinkronúszói

Közel öt hónap távolmaradás után a hét elején ismét birtokukba vehették az Orka SE szinkronúszói az otthonukat, a Csitáry G. Emil Uszodát.

A koronavírus miatt március 12-én zárt be a fehérvári uszoda, és egészen augusztus elejéig csukva maradt még a koronázóváros büszkeségei, a szinkronúszók előtt is – tudtuk meg az egyesület vezetőedzőjétől, Molnár Andreától. – A világjárvány az elmúlt időszakban igazi erőpróba elé állította a sportolókat, az edzőket és a szülőket egyaránt. Az első hónapokban online folytak a gyakorlások a négy fal között, majd bíztunk benne, hogy fogunk még a nyáron klórszagot érezni! Június első heteiben a fehérvári strand szabadtéri úszómedencéjében csobbanhattunk, de sok kompromisszummal tudtuk csak a közel 60 versenyzőnknek biztosítani a vizes edzéseket. Hétköznaponként csupán 1,5 órát tudtunk a vízben tölteni, mindösszesen két pályán. Ezt követően nyári pihenőre vonultunk – tette hozzá. Mint mondta, nagy a boldogság, hogy a nyári szünetről visszatérve a szezonra már az újra kinyitott fedett Csitáry G. Emil Uszodában készülhetnek, ahol minden feltétel adott a formába lendüléshez. – Jó közel öt hónap után ismét itt lenni! Nagy örömöt láttam a gyerekek arcán, hogy visszatérhettünk. Valamenynyien széles mosollyal az arcukon végezték a különböző gyakorlatokat. A nyitást kihasználva, napi két edzéssel edzőtáboroznak a sportolók. A vízi edzések mellett szárazföldi edzésekkel is készülnek a 2020-2021-es versenyszezonra.

Az őszi viadalok körül még bizonytalanság van, így egy hosszabb alapozási időszakot tervezünk. Jelenleg a gyerektől a junior korosztályig zajlanak a tréningek. A gyakorlások mellett az egyesülettel, sportággal ismerkedőknek napközis tábort is szervezünk augusztus utolsó hetében. De sok minden van még a tarsolyunkban: november közepére tervezzük a Magyar Kupát. A sportág szakmai bizottságának a tagja is vagyok, és szeretnénk egy motivációs, fesztivál jellegű versenyzési lehetőséget is biztosítani, mellyel a sportágban dolgozó sportolók, edzők újra együtt lehetnének. Azonban ezek megtartása nagyban függ a kialakult vírushelyzettől. Molnár Andrea beszélgetésünk során elmondta, hogy az edzői csapat is némileg átalakult, bővült a nyáron. – Trungel Viktória és jómagam mellé az egyesület korábbi versenyzője, Tőke Teodóra csatlakozott. Nagy öröm, hogy a kötelékünkből, az Orka SEtől üdvözölhetjük az új edzőnket. Az ő kinevezése jó példa lehet a fiatal tehetségek előtt. Bízunk benne, hogy egy nyugodt augusztusi edzőtáborozást követően szeptemberben is folytatni tudjuk a felkészülést, és a tanév kezdetével ismét sokan szeretnének megismerkedni a sportággal.