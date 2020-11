Újra Európa-bajnokságon vagyunk

Ez a harc volt a végső. Legalábbis a labdarúgó Európa-bajnokság küzdelmei előtt, hiszen a kijutásról, illetve a pályán maradásról döntött Magyarország és Izland párharca a Puskás Arénában. A győztes ugyanitt fogadhatja jövőre a franciákat és a portugálokat.

„Mi már ott vagyunk, gyertek Ti is!” – üzenhette az Európa-bajnokságra Georgia legyőzésével kijutó Észak-Macedónia két fehérvári válogatottja, Viszar Muszliu és Boban Nikolov. Klubtársaik, a MOL Fehérvár FC-t a magyar nemzeti együttesben képviselő négy legény közül csak Fiola Attila kapott szerepet a pozitív vírusteszt miatt távolmaradó Marco Rossi kezdőjében, Nikolics Nemanja, Nego Loic és Hangya Szilveszter a kispad mellől énekelték a Himnuszt közvetlen az összecsapás előtt.

Az izlandiak elleni örökmérleg a magyarok fölényét mutatta, 11 meccsből hetet nyertünk az északiak ellen, az egyetlen döntetlent pedig épp a legutóbbi randevún, a 2016-os franciaországi Eb-n játszották a felek. Hiába a statisztikai fölény, Izland kezdett bátrabban a vírushelyzet miatt „töküres” Puskás Arénában. A 4. percben szöglethez jutott Izland, nem is szállt rosszul a labda középre, Fiola földre került, Pálsson pedig az ő saját őrzőjét elnyomva bólintott, Gulácsi középen, a gólvonalra térdelve állította meg a labdát. 11. p.: Holender és Orbán a 16-os előtt zárt össze a megiramodó Gudmondsson előtt, s a 17 méteres szabadrúgást az Everton klasszisa, Gylfi Sigurdsson tekerte kapura. A sorfal felett átsuhanó labdát Gulácsi két kézzel fogta a keresztléc alatt, de a vizes játékszer átcsusszant a kesztyűk között, s a gólvonal mögé hullt, 0-1.

A 17. percben jutott el először a magyar csapat az izlandi kapuig. Holender a bal szélről felzárkózva vette célba a ketrecet 18 méterről, de a pattogó, ámde nem túl erősen zúgó labdát biztos kézzel öletle magához Halldórsson. Húsz percen túl járt már a meccs, mikor Szoboszlai előbb szabadrúgásból emelt a kapu elé, Sallai Roland 7 méterről fejelt, s a sarokra tartó labdát Arnasson mentette szögletre az utolsó pillanatban. A sarokrúgást remekül küldte be a Salzburgtól szerdán hazaengedett Szoboszlai, Orbán robbant be, s lefelé tartó fejesét Halldórssonnak kellett védenie. Az első negyedóra izlandi fölényét követően magára talált a magyar együttes. Azonban a 29. percben megint az északiak lódultak meg, Finnbogasson lépett ki, az ötös sarkánál átpasszolt volna, de a visszalépő Botka nagyot mentett. Nem volt öldöklő az iram, a vendégek nyugodtabban labdázgattak vezetésük tudatában, s ebben okozhatott zavart Sallai Roland, mikor egy jó passz után iramodott a kapu felé. Szoboszlai a jobbján, Szalai a balján mozgott, de ő nem passzolt, 22 méterről laposan lött, Halldórsson magabiztosan vetődött a labdára. Éppoly ragadós kesztyűkkel blokkolta Holender éles szögből megereszett löketét is 10 perccel a szünet előtt. „ember, küzdj, és bízva bízzál” – csenghetett a magyarok fülében az Úr szava az Ember tragédiájából, mikor Kalmár harcolt ki szabadrúgást a kaputól 18 méterre. Szoboszlai azonban a kapu fölé helyezett. A félidőt is egy Szoboszlai-szabadrúgás zárta, 32 méterről tüzelt, a labda megpattant, Hallórdssonnak vetődnie kellett érte.

Jól kezdte a második félidőt a magyar válogatott. Kísértett az Eb-múlt, 2016-ban a marseille-i Velodrome stadionban is vezetett Izland, ráadásul Gylfi Sigurdsson találatával, amit fordulás után egalizáltak a magyarok. tetszetős támadás végén Szalai Attila járt közel a gólhoz, de estében ellőtt labdája felperdült egy elvetődő védő lábán. Keményen zárt a gyémántháló az izlandi térfélen, a magyarok lábán táncolt a labda, de az északiak zárták a kapu felé vezető ösvényeket. Ezért próbálkozott Botka egy távoli lökettel, meg is pattant a labda, s alig harminc centivel pattogott el a jobb kapufa mellett. A 71. percben állt csatasorba a Vidi gólfelelőse, Nikolics Nemanja. A 81. percben az ő centerezését mentették szögletre a kékmezesek, majd aztán Nego, valamint Könyves is beszállt az utolsó percekre.

Nagyon nyomott a magyar gárda, de semmit sem tudtak bepasszírozni Sallaiék. De, ha már kísért a múlt: épp mint Marseille-ben, a 88. percben Nikolics indított egy labdát Nego Loic felé, s a Vidi játékosa 6 és fél méterről helyezett a jobb alsóba, 1-1. A 92. percben aztán egy blokkolt lövés után Szoboszlai Dominik indult meg, s 25 méterről parádésan lőtt jobbal a bal sarok felé, a kapufáról pattant a hálóba a labda, 2-1. Fordított Magyarorsázg, s kijutott az Európa-bajnokságra.