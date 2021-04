Újra érez és kvótáért harcol Alekszejev Tamara

A múlt héten már jobban teljesített a bulgáriai világkupa-futamon, mint Budapesten, s a csütörtökön rajtoló, ugyancsak Szófiában rendezendő vk-viadalon is előre kíván lépni a fehérvári öttusázó, Alekszejev Tamara.

Kellemes élményekkel zárta az idei világkupa-sorozat második állomását Alekszejev Tamara, így szívesen maradt Bulgáriában. A francia Marie Oteiza győzelmével zárult szófiai megmérettetésen a fehérvári pentatlonista a 14. lett. A mezőny nagy részével Tamara is maradt Bulgáriában, hiszen a következő vk-futamot is ott rendezik.

-– Erős edzésekkel töltöm a napokat, szerdán már rápihenek a selejtezőre – adott helyzetjelentést Alekszejev Tamara, akit felvidított legutóbbi eredménye.

– Nagyon elégedett vagyok, mert a budapesti világkupa nem sikerült. Fel is vetődött bennem, hogy nincs eredménye annak a rengeteg munkának, amit beletettem, s itt vannak a nyakamon a fiatalok, akik aztán elmennek mellettem? De rá kellett jönnöm, hogy csupán vissza kell szoknom a versenyzésbe. Javuló tendenciát mutatok minden számban, s remélem, hogy a világkupa-döntőre, vagy a világbajnokságra ki fog jönni a formám. A fizikai számaim most nagyon jók, de a technikai számokban vissza kell szoknom a kiélezett helyzetekhez. Futni bármikor lehet, ki tudok kapcsolni és megyek előre, de hogy másokat kell legyőzzek a pontokért a vívásnál, vagy, hogy a lőállásba ragadva érzékelem, hogy mennek el mellettem az emberek, most még összezavar.

De már a Bulgáriában eltöltött napokkal is egyre közeledik a cél felé. Ezért is vállalta, hogy egy héten belül két világkupa-futamot is maga mögött hagy.

– A hétvégén már rátaláltam arra az érzésre vívásban és lövészetben is, amit keresek, ami én vagyok. Négy lövészetből már kettő jól sikerült, Budapesten egy sem. A vívás végén is folyamatosan szúrtam. Jó is, hogy időben ilyen közel van ez a két verseny egymáshoz, mert bennem marad az érzés, vissza tudom idézni.

Alekszejev Tamara a kovid-helyzetet megelőző szezonok során rettegett vívóvónővé változott, a mezőny legjobbjai közé tartozott. Most kissé nehéz visszatérnie az akkori produktumra.

– Olyan magas szintet vártam el magamtól, amire nem lehet egy csettintéssel visszaugrani. De szerintem már most is jobban fogok teljesíteni, a legjobb tízbe szeretnék kerülni, mert olimpiai kvótát akarok szerezni. Folyamatosan ott van a gondolataim között az olimpia, de mindig az adott feladatra kell koncentrálnom, s akkor biztosan összejön.

Alekszejev most még a 33. helyen áll az olimpiai ranglistán, ami nem elég a tokiói induláshoz. Ezért fontos lesz, mennyi pontot gyűjt Szófiában.

Van olyan, aki hazamegy, vannak, akik csatlakoznak a mezőnyhöz, de az Alba Öttusa SE versenyzője nem foglalkozik a riválisokkal. A válogatott kerettel tréningezik, azonban az itthon maradt edzője, Dévay László utasításai szerint plusz úszó- és futóprogramokat is teljesít.