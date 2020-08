Újra elsült a Puskás játékosainak a lába

Kezd formába lendülni a Puskás Akadémia NB III-as csapata. Két vereséget követően most zsinórban két győzelmet sikerült szerezniük. A legutóbbit hazai pályán, a THSE Szabadkikötő ellen egy szoros meccsen.

PAFC II–Szabadkikötő 2-1 (1-0)

PAFC: Molnár P. – Szin, Papp K., Fodor M., Nahirnij – Hosszú Z., Nagy Z., Ominger (Mayer, 61.), Gazdag V. (Kocsis D., 73.) – Kalmár (Horbanyov, 90.), Magasföldi. Vezetőedző: Nagy Ádám

Szabadkikötő: Czerula D. – Révész, Vidnyánszki, Völgyi (Varga, 31.), Gere Z. – Marosi, Gelencsér, Pető, Végh (Petry, 71.) – Gál, Németh A. (Farkas, 46.) Vezetőedző: Széchenyi Márton

Gól: Nagy Z. (15.), Magasföldi (80.), ill. Gere (54.)

A Puskás Akadémia fiatal csapata remekül kezdte a mérkőzést, ugyanis már az első percekben nyomás alá tudták helyezni a vendégeket. A mezőnyfölény pedig az első negyedóra végén góllá is érett.

A 15. percben a 11-es mezben játszó Nagy Zalán pazar megmozdulásából szerzett gólt csapatának: 1-0. A jó iramú mérkőzés első játékrészében bár több találat nem esett, de megvolt a lehetőségük a felcsútiaknak, hogy növeljék az előnyüket, ezek azonban rendszerint kimaradtak. Helyette, ahogy lenni szokott, egy kontra végén a Szabadkikötő egyenlített: Farkas Zoltán húzta meg szépen a bal oldalon és remekül tálalt érkező játéktársa elé, aki az alapvonalról tökéletesen passzolt vissza középre az érkező Gere Zoltán elé (54.), aki a kapu torkában már nem hibázott: 1-1. A 79. percben aztán veszélyes területen, a 16-os előterében szabálytalankodtak a THSE Szabadkikötő védői. Ennél ideálisabb helyről, középről és megfelelő távolságból aligha lehetne szabadrúgást elvégezni. Erre rá is fáztak a vendégek, ugyanis a hazaiak kitűnő rugótechnikával megáldott csapatkapitánya, Magasföldi József büntetett is. Minden rutinját beleadva mesterien tekerte a labdát a jobb felsőbe, 2-1. Így Nagy Ádám csapata a hajrának előnnyel vághatott neki, amit meg is tartott, így meglett a három pont.

Az első gól szerzője, a 19 éves Nagy Zalán örömmel konstatálta a végeredményt a mérkőzést követően.

– Az első félidőt teljesen uraltuk, nálunk volt többet a labda, helyzeteket alakítottunk ki, ráadásul erőben is jobban bírtuk, mint az ellenfél. Viszont a második félidőben egy pillanatra kihagytunk, így megnehezítettük a dolgunkat. Innen kellett újra lendületet vennünk, ami sikerült is, így megérdemelten nyertünk. Örü­lök a találatomnak. Befelé húztam és folyamatosan kerestem az ideális lövőhelyzetet, és bíztam benne, hogy bemegy a rövidbe – nyilatkozta a tehetséges akadémista.

A mérkőzésen egyébként a 17 esztendős Horbanyov Jaroszlav személyében kilencedik újoncát avatta a szezonban az NB III-as Puskás Akadémia, amely jelenleg a középmezőnyből várhatja az NB III Nyugati csoportjának folytatását. A következő ellenfelük szeptember 5-én, szombaton a Lipót Pékség SE lesz idegenben, amely nem ígérkezik sétagaloppnak, hiszen közvetlenül a felcsútiak mögött állnak a tabellán 8 ponttal. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy egy meccsel többet játszottak, mint a Puskás Akadémia.