Újra betalált a visszatérő csatár, fölényesen nyert a Vidi

A sereghajtó Kaposvár ellen 3-0-s diadalt aratott a Mol Fehérvár FC labdarúgó­csapata az OTP Bank Liga 23. fordulójában. A Vidi akár nagyobb arányban is nyerhetett volna, végig uralta a mérkőzést.

A 2. percben a nigériai támadó, Funsho Bamgboye szerzett vezetést a Mol Fehérvár FC-nek a Kaposvári Rákóczi FC ellen, ráadásul első tétmeccsén talált be a Vidi mezében. Nagy öngólját követően aztán a végig aktívan futballozó Ivan Petrjak rúgatott gólt a fehérváriakhoz öt év után visszatért Nikolics Nemanjával, s 3-0-ra nyert a piros-kék egylet.

– Az első félidőben gyorsan játszottunk, rendben volt a mobilitás, jól reagáltuk le a szituációkat, védekezésben fegyelmezettek voltunk és jó elmozgásokat végeztünk – értékelt a vezetőedző, Joan Carrillo. – Ez nagyon tetszett, de a második negyvenöt percben néha látott egyénieskedés már nem annyira. Valamennyire érthető ez, a játékosok is tudták, hogy valójában ez a találkozó már nagyjából eldőlt, de én az első félidőben látott játékot szeretném majd viszontlátni. Fejlődünk napról napra, örülök annak is, hogy lassan visszatérnek a sérült játékosok.

Nikolics Nemanja a 20. for­duló előtt csatlakozott újra a Vidihez. Négy bajnoki összecsapás kellett hozzá, hogy rátaláljon góllövő csukájára.

– Minden embernek köszönöm, aki kilátogatott a stadionba, s éreztette velem, hogy mennyire boldogok. Köszönettel tartozom a csapattársaimnak, az edzői stábnak, az elnökségnek, hogy nap mint nap éreztetik velem, hogy mennyire fontos láncszem vagyok – fogalmazott Nikolics Ne­manja. – Büszkeséggel tölt el, de ez valamiféle felelősséget is von maga után. A gól rettentően fontos volt a lelkemnek, de ez a találat mindenképpen Ivan Petrjak érdeme, s más helyzetben rögtön odafutottam volna hozzá őt éltetni. Előzékenysége mutatja, hogy milyen jó hangulat és mekkora tisztelet uralkodik az öltözőn belül. Már sokszor megköszöntem neki.

Érzelemdús volt ez a találat. Ugyanúgy ünnepeltem meg, mint annak idején az első NB I-es gólomat, amit a Kaposvár mezében rúgtam éppen a Vidinek. Mondjuk, akkor nem vettem le a mezemet. A lényeg, hogy nagyon magabiztos győzelmet arattunk, s hogy az utolsó három mérkőzésünket meg tudtuk nyerni. De én azt is fontosnak tartom, hogy ne csak nyerjünk, hanem azt stílusosan csináljuk. Ezért dolgoznak keményen a játékosok is, és a nézők is ezt érdemlik. Mindennap jobban és jobban érzem, hogy mit akar tőlünk az edző. Most magasra tettük a lécet, s nem szabad visszaesni. Lehetséges, hogy nem fogunk minden meccsen 3-4 gólt szerezni, de hogy ilyen magabiztosan játszunk, azt garantáljuk.

Az első perctől kezdve le kell támadni az ellenfelet, amikor nálunk van a labda, folyamatosan mozgásban kell lennünk, vállalni kell a felelősséget, a helyzeteket pedig értékesíteni kell. Sok munka van előttünk, de ezen az úton kell továbbmennünk. Szerintem most jött el az ideje, hogy betaláljak. Az előző fordulóban is nagyon akartam gólt lőni, kihagytam a tizenegyest, de a sors így akarta: annak a csapatnak rúgjak gólt, melynek színeiben első NB I-es találatomat szereztem. Hiszek a sors akaratában, de sajnálom, hogy pont a Rákóczinak köszöntem be. Sok sikert kívánok nekik, de ez a gól nagyon kellett nekem és a csapatnak is.