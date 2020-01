Újra a labdarúgás ünnepének bizonyult a Fehérvári Futballfesztivál

A Videoton FC Baráti Kör Egyesület huszadik alkalommal rendezte meg hagyományos, ünnepek közötti kispályás labdarúgótornáját a Videoton Oktatási Központban. A jubileumi torna a korábbi évekhez hasonlóan közönségsikert hozott, a Felnőtt Kupa döntőjében a tavalyi dunaújvárosi Carissa Kupán győztes Mad Dogs csapata hódította el az elsőséget.

Már sokszor elhangzott – Székesfehérvár a bajnokok városa, sportváros. Ennek ékes bizonyítéka és nemes hagyomány, hogy év végén sincs megállás: immár XX. alkalommal szervezte meg a Videoton FCF Baráti Kör Egyesület a hagyományos Fehérvári Futballfesztivált és a Nemzetközi Kispályás Labdarúgó Kupát. Az újévre készülve, december 27–30. között ismételten aktív, tartalmas és élménydús kikapcsolódási lehetőség fogadta azokat, akik ellátogattak a Videoton Oktatási Központba. Az esemény fókuszában természetesen a minden korcsoportot megmozgató, határokon átívelő labdarúgás állt, ám, ahogy azt már megszokhattuk nemcsak a futball szerelmesei találhattak maguknak elfoglaltságot. A korábbi évekhez hasonlóan az első számú kupa mellett női, gyerek-, öregfiúk- és szurkolói kupák várták a kispályás labdarúgás szerelmeseit. Persze nem lehet elfelejteni azt sem, hogy a rendezvény két évtizede alatt mára már legendává váló csapatok előtt is tisztelegtek a rendezők, hiszen részvételükkel indult, és nekik köszönhetően is vált a torna országosan elismert színvonalúvá. Minden évben szolgáltak meglepetéssel a szervezők, nem volt ez másként ezúttal sem, mivel az 1988/89-es Videoton SC menetelésére, és tragikusan fiatalon elhunyt edzőjére, Kaszás Gáborra emlékeztek a résztvevők, a szurkolók, és újra tapsolhattak Csucsánszky Zoltán forintos labdáinak, vagy éppen Jován Róbert lövéseinek. Az izgalmas összecsapások mellett nem feledkeztek meg a családokról: nemcsak szur­kolóként számítottak rájuk, hanem a különböző kísérőprogramokra is várták őket, többek között ketrecfoci és csocsó is színesítette a fesztivál napjait.

– Ötvenkét órán keresztül pattogott a labda, és közel négy­ezren fordultak meg a négy nap során a Futballfesztiválon. Egész biztosan ki lehet jelenteni, hogy a valaha volt legerősebb mezőny lépett a VOK parkettjára a felnőttkupában. Azt azonban feltétlenül meg kell jegyeznem, hogy a többi kupa mezőnyének a színvonala is érzékelhetően emelkedett – a női kupában az előzőekhez képest több csapat indult, valamint a tizenkét csapatos öregfiúktornán is azonos erősségű gárdákkal találkozhattak, és jó meccseket láthattak a nézők. A legfontosabb pedig a gyerekek, az U11-es korosztály számára az volt, hogy nagyszámú közönség előtt mutathatták meg magukat, átérezhették a torna hangulatát. – hangsúlyozta Juhász László főszervező.

A fesztivál annyiban feltétlenül újat, és pluszt adott a nézőknek a színvonalas mérkőzéseken kívül, hogy a Döntők Napján a három székesfehérvári tánccsoport műsora a meccsek szünetében még jobban feldobta az amúgy is remek hangulatot.

– A nőknél az újdonság erejével hatott, és igazán sikeresnek, kellemes színfoltnak bizonyult a győztes Kelen SC, és a Csepel SC csapatainak csatlakozása, ők először vettek részt, eddig még nem ismertük őket – tette hozzá Juhász.

A torna kivívta magának a rangot szerte az országban, jegyzik a kispályás együttesek, játékosok, és december utolsó napjaira nem terveznek más programot, az év legjobb megmérettetései közé sorolják.

– Ez mindenképpen azt mutatja, hogy jó úton járunk! Az is fontos, hogy a különböző szinten levő csapatok, korosztályok egymást is tudják figyelni. Mindenki szívesen jön hozzánk, és várja a következő tornát. Nem titok, hogy az év elejétől elkezdjük az újabb fesztivál szervezését, és idejekorán lekötjük a csarnokot erre a négy napra, valamint a Videoton FCF Baráti Kör Egyesület családi napjára. – fogalmazott a főszervező.