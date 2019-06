Újoncokkal megerősítve készül a Frisbeachre a Fehérvár Lionz (videóval)

Július 13-14 között, Balatonbogláron rendezik meg a Frisbeach by Balaton nevű nemzetközi beach ultimate bajnokságot, melyre egy vérfrissített csapattal érkeznek a fehérvári oroszlánok.

Március közepe óta női toborzó edzéseket bonyolított le a csapat, melyek során a sok hölgy jelentkezőből végül tíz feletti azoknak a száma, akik be is jutottak a csapatba. Na de miért is volt a hangsúly a lányokon? A Lionz egyik vezetőjével, Misi Anettel beszélgettünk.

– Nagyon boldogok voltunk a női toborzó sikeressége miatt, mert korábban kevés lányunk volt, ami miatt női kategóriában az utóbbi időben már egyáltalán nem tudtunk indulni versenyeken, hovatovább a koedukált kategóriában való részvételünk is veszélyben forgott időnként. A toborzónak köszönhetően azonban már mindkét kategória nyitott számunkra, jelenleg 25-26 fővel dolgozunk, a kocka pedig megfordult, már a fiú tagok vannak kevesebben.

Az edzéseket mindig bemelegítéssel kezdjük, majd különböző futós-passzolós feladatokat csinálunk, stratégiát építünk és végül játékkal fejezzük be. Heti kétszer két óra áll a rendelkezésünkre, ami nem túlzottan sok, ezért minden tagunkat ösztönözzük az egyéni, edzésen kívüli gyakorlásra is, hiszen egy jó dobótechnikát így lehet a leggyorsabban elsajátítani.

Csapatunk jelenleg részt vesz egy NB I-es bajnokságban is, melyben öt együttes küzd meg egymással. Ez kicsit más, mint a korábbi ultimate bajnokságaink, hiszen ott egy-két nap alatt lezajlik sok mérkőzés és vége is a versenynek, míg a szóban forgó bajnokság esetében viszont úgy épül fel az évad, mint a fociban vagy a kosárlabdában, hazai-idegenbeli mérkőzéseket játszunk. Szükség volt itt is lányokra, így pár újoncot rögtön bedobtunk a mélyvízbe is.

Mik várhatók idén a Lionz életében?

– Június 29 és július 6 között fog zajlani Győrben mintegy 60 nemzeti válogatott részvételével a frizbi Európa-bajnokság, melyen open csapatunk játékos-edzője, Gyöngyösi Bence Gábor válogatott játékosként vesz részt.

Ezen kívül július 13-14 között rendezzük meg a szokásos nemzetközi strand bajnokságunkat, a Frisbeach by Balatont. A torna népszerűségének köszönhetően a rendelkezésre álló szabad helyek nagyon hamar megteltek. Idén legmesszebbről Belgiumból fog érkezni egy csapat, akiket abszolút nem is ismerünk, de érkeznek játékosok Dániából, illetve Magyarország különböző nagyvárosaiból, mint Budapest, Szeged, Debrecen, Nyíregyháza.

Szeptemberben vélhetően újabb toborzót fogunk tartani, sőt tervben van egy sulifrizbi bajnokság ötlete is.

Változott valamiben az ultimate frizbi népszerűsége az utóbbi időben?

– Úgy érezzük, hogy javult a helyzet, a Diáktanács sportnapján már például lett ultimate frizbi bajnokság is meghirdetve, melyre olyan iskolás csapatok is jelentkeztek, akikkel még nem voltunk korábban kapcsolatban. Ez azért is nagy öröm, mert a Magyar Repülőkorong Sportági Szakszövetség fő stratégiája az, hogy pedagógusokon, testnevelőkön keresztül juttassák be az iskolákba az ultimate frizbizést. Bízunk benne, hogy ennek hamarosan Fehérváron is érezni fogjuk hatását. Ha pedig valakinek felkeltettük az érdeklődését, nem muszáj a toborzóig várnia, bárki bármikor jelentkezhet nálunk.

Újoncok a pálya szélén

Csütörtöki edzésük során megkérdeztünk eddigi élményeikről két új tagot, Krainhoffer Andreát és Szente Torma Zitát, akik mindketten március óta űzik az ultimate frizbit.

Hol hallottatok a frizbizésről, és miért éreztétek úgy, hogy ez a Ti sportotok?

Krainhoffer Andrea: A legnagyobb közösségi portálon jött szembe velem a Lionz toborzója. Mivel régen kézilabdáztam és nagyon szerettem a csapatsportot, úgy döntöttem, hogy részt veszek a próbaedzésen. Jó döntés volt, mert nagyon tetszik a dolog, szeretem, hogy sokat kell futni, játék közben pedig észre sem veszi az ember, hogy mennyit rohangál. Ami még nagyon megfogott a sportban az a sportszerűsége, hisz itt egyáltalán nincs kontakt a másikkal (legalábbis szándékosan nincs), bíró sincs, mi magunk döntjük el a kérdéses eseteket. Versenyen sajnos még nem vettem részt időpontütközés miatt, de remélem, hogy hamarosan erre is sor kerülhet. Addig pedig egyre jobban és jobban tetszik a dolog, most épp dobási technikákat gyakorlunk, amiről korábban nem is feltételeztem volna, hogy nekem valaha is menni fog, nagyon távol állt tőlem ez.

Szente Torma Zita: Korábban én is kézilabdáztam, illetve táncoltam, ám amikor középiskolába kerültem, ezeket abba kellett hagynom. Jó ideje nem sportoltam már, amikor édesanyám megtalálta ezt a lehetőséget és biztatott, hogy próbáljam ki. Örülök neki, hogy eljöttem, mert jó, hogy végre ismét mozoghatok. Én vettem részt már versenyen is, ami nagyon tetszett, mert nem volt meg az a fajta nyomás rajtunk, hogy mindenáron mi legyünk a legjobbak, egyszerűen csak élveztük a játékot. Jó látni, hogy fejlődöm, lelkileg és testileg is erősödtem, kitartóbb vagyok a frizbizésnek köszönhetően.

Arra a kérdésemre, hogy a lányok kinek ajánlanák a sportot, egyöntetű választ kaptam tőlük: