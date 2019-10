Újabb Volán-diadal

Az EBEL 15. fordulójában az ötödik helyen tanyázó Graz 99ers vendégeként az újabb pontszerzés reményében vette fel a harcot a Hydro Fehérvár AV19 jégkorongcsapata.

Graz 99 ers–Hydro Fehérvár AV19 3-6 (1-1, 2-3, 0-2)

Graz, Merkur Eisstadion 2222 néző. Vezette: Bulovec, Piragic

Graz: Nihlstorp – Lindner, Dodero, Oberkofler, Oleksuk, Ograjensek – Kirchschläger (1), Hamilton (1), Setzinger, Hillding 1, Collberg (1) – Egger, Weihager (1), King 1(eh) (1), Moderer 1(eh), Yellow-Horn – Krainz, Grafenthin, Kainz, Zusevics. Vezetőedző: Doug Mason.

FAV19: Kornakker – Harty, Campbell, Yogan 1(ee) (2), Timmins 2, Kuralt (2) – Busenius, Szabó D., Szita 1, Reisz, Lehtonen 1 (2) – Caruso, Tikkanen, Kóger (1), Sarauer (1), Erdély 1(ee) – Sárpátki, Mihály Á., Stipsicz. Vezetőedző: Hannu Järvenpää.

Kiállítások: 10 ill. 12 perc

Kapura lövések: 37-30

A Salzburg idegenbeli, majd a Vienna Capitals hazai legyőzésével komoly skalpokat gyűjtöttek a fehérváriak, de hogy biztossá váljon: a Volán valóban visszatért a diadal útjára, Grazban is pontot kellett szerezni. Azonban a hazaiak kezdtek jobban. A 8. percben Kevin Moderer bújt ki a védők között emberhátrányban, s nem hibázott, felavatta a ketrec előtt Ouzast váltó Kornakkert. A Fehérvár okosan járatta a korongot a bekapott gól utáni fórban, Szabó Dániel készítette le a pakkot Andrew Yogannek, aki a bal felsőbe emelt, 1-1. A középső játékrész is kiegyenlített játékot hozott. A 36. percben Hillding talált be, majd rögtön a korongbedobás után Dwight King növelte a grazi előnyt – újfent emberhátrányból –, 3-1. Nem roppant össze a Fehérvár, s Erdély Csanád verte be az előnyös játék végén, majd a harmad utolsó perce Scott Timminsé volt. Előbb egy szépen kijátszott akcióból, majd Yogan kipattanó korongjából talált be, s fordított, 3-4.

Amilyen parádésan zárta a periódust a Volán, olyan fantasztikusan kezdte a harmadik felvonást. A 43. percben Lehtonen a bal oldalról helyezett a kapuba, 3-5. Hiába riogatott többet a Graz, 5 perccel a vége előtt Szita Donát küldte padlóra a 99ers-t, 3-6.