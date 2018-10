Újabb túra vár az AV19-re

Pénteken este 19.15-kor az EC Panaceo VSV, vasárnap 17.30-kor pedig a Moser Medical Graz99ers vendégekén korcsolyázik jégre a Fehérvár AV19 az osztrák első osztályú hokibajnokság hétvégi fordulójában.

Az már biztos, hogy nem unatkozni járnak a Volán-szurkolók az Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnokba, de ugyanez igaz a Fehérvár AV19 idegenbeli szereplésére is az EBEL idei kiírásában. A tabellán jelenleg 13 ponttal ötödik Ördögök összecsapásain ezidáig 59 találat esett, ez pedig azt jelenti, hogy átlagban több mint hét gólt szereznek a csapatok a Fejér megyeiek mérkőzésein.

Hannu Järvenpää, a kék-fehérek finn vezetőedzőjének filozófiája az attraktív hokiról eddig beigazolódni látszik, más kérdés, hogy az összképbe egy kicsit belerondít az a fránya Salzburgban kapott kilences (0–9 – a szerk.).

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A legutóbbi hétvége is felemásra sikerült fehérvári szempontból, igaz, akkor is 18 alkalommal rezdültek meg a hálók a Raktár utcában. A Linz elleni hosszabbításos vereség a figyelmetlenség számlájára írható, főleg azért, mert Hári Jánosék szinte végig vezettek azon a derbin. A Znojmo ellen aztán ismét kiszakadt a gólzsák: a FAV19 meggyőző játékkal gyűjtötte be a három pontot rendes játékidőben. A múlt vasárnapi derbivel kapcsolatban amúgy az EBEL operatív igazgatója, Lyle Seitz is megszólalt, hiszen a helyszínen legalább öt percig tanácskoztak a bírók, mire végül megadták Stipsicz Bence bombáját. A technológiát hiányoló szakember a szövetséggel egyetemben végül arra a következtetésre jutott, hogy a fehérvári bekk lövése bent volt, és a mérkőzés eredménye hivatalosnak tekintendő.

„Még szép!” – mondanák a fehérvári drukkerek, leginkább az utolsó percekben elhullajtott pontok miatt is bosszankodva. A hétvégi túra során az az általános vélekedés, hogy egy győzelem minimum elvárható Kógeréktől, de sokan ennyivel sem érnék be, ha a rájátszásban is maradandót kíván alkotni a Fehérvár.

A statisztikákat böngészve eddig jól teljesít a Volán: a nézőszámot figyelembe véve – nem meglepetés – a harmadik helyen, a hatékonyságot tekintve pedig az élen járnak a koronázóvárosiak. Aki a tavalyi idényre emlékszik, annak felüdülést jelent az a tény, hogy az emberelőnyös szituációkban egyre jobbak Tero Koskirantáék. Annyira, hogy a liga harmadik legjobb együttese a FAV ebben a mutatóban. A finn csatár különösen jól muzsikál ezidáig: az asszisztokat tekintve aranyérmes, de a kanadai táblázaton is a legjobb tízben található.

A tizedik pozícióban tanyázó Villach háromszor túlórában, egyszer pedig rendes játékidőben harcolta ki a győzelmet. A tabellán második Graz legutóbb Salzburgban kapott ki hosszabbítás után, előtte csak a bajnoki címvédő Bolzano, illetve a mindig nagy lendülettel kezdő Vienna Capitals tudta legyűrni őket.