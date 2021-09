Újabb sérülés miatt vált kétségessé, hogy be tudja-e fejezni a szezont Kovács Bálint

A fehérvári motorversenyzőre, Kovács Bálintra rájár a rúd, ugyanis a nyár közepi spanyolországi esése után újra megsérült, így kétségessé vált, hogy be tudja-e fejezni a szezont.

Ezt ne hagyja ki! Közpénzből kampányol a főpolgármester

A fiatal motoros „szerencseszériája” július végén kezdődött, amikor a Spanyol Suberbike bajnokság barcelonai fordulójában az időmérő edzésen nagyot esett. Mint utólag kiderült, Kovácsnak eltört a lábközépcsontja, valamint kezének középcsontja is. Ennek ellenére azt a fordulót még hősiesen teljesítette, sőt kétszer is dobogóra állhatott. Az itthoni vizsgálatok után elkezdte a rehabilitációt annak érdekében, hogy az augusztus végi, navarrai fordulóban ott lehessen a rajtrácson. A gyógyulás olyannyira jó ütemben haladt, hogy az orvosok által előre jelzett időpontnál hamarabb elkezdhetett edzeni a H-Moto Team által menedzselt motoros. Azonban a gyakorlásnak rossz vége lett.

– Nagyon jól haladt a rehabilitációm, a kórházban, amikor megállapították a töréseket, akkor úgy volt, hogy egy hét fekvő-, majd hat hét járógipsz vár rám – nyilatkozta lapunknak Kovács Bálint. – Szerencsére a felépülésem jól ment, nagyjából három és fél hét után már tudtam rendesen járni és négy hétre rá pedig motorozhattam is, vagyis szerettem volna. A gyakorlás előtt pár nappal elkezdtem az edzéseket, biciklivel is próbáltam formába hozni magam még a navarrai fordulóra, amire így jó esélyem nyílt, hogy ott lehetek. Ehhez természetesen a motoros edzések is hozzá jöttek, szerettünk volna nagypályán is menni, de előtte kispályán akartam kipróbálni, hogy mit bírok. Ez lett a vesztem. Egy húsz perces tréninget végigcsináltam, teljesen jól működött minden, se a kezem, se a lábam nem fájt, jól éreztem magam a motoron négy hetes kényszerpihenő után. A második felmenetelem végén előztem meg egy nálam lassabb versenyzőt, közben kisodrottam a porosabb ívre, ahol megcsúszott a motor és átdobott. Furcsa esés volt, hiszen a bőrruhámon semmilyen külső sérülés nem volt látható, betonra nem is értem le, a füvön fogtam talajt.

Az esés következtében azonban súlyos sérülést szenvedett el a fiatal versenyző. Olyan rosszul érkezett le a talajra, a lapockacsontját és kulcscsontját összekötő ízülete elmozdult, valamint ennek következtében három szalagja is elszakadt.

– Ez egy szerencsétlen sérülés, általában 6-8 hónapot írnak a teljes felépülésig. Szeretnénk az időszakot lerövidíteni, de a biológiával nem lehet szembemenni. Csinálom a gyógytornát és a rehabilitációt, de ameddig fém van a vállamban, addig biztos nem motorozhatok, ez még minimum négy hét. Október elejéig semmilyen hasonló tevékenységet sem végezhetek, a továbbiak a gyógyulás ütemétől függnek majd. Egyébként a gyógytorna jól megy, egy hete kezdhettem el mozogni, akkor 10 fokot mozdult a kezem előre és oldalra, ahhoz képest eljutottunk oda, hogy előre már 90 fokban is megy a kezem felemelése. Egy hét alatt hatalmas javulást értünk el.

Kovács Bálint így biztosan lemaradt bol d’Or-i huszonnégy órás versenyről, de kétségessé vált a spanyol bajnoki folytatás is. A gyógytornász szerint, mire a szükséges mozgáskoordinációt visszakapja a versenyző, az három hónapig is eltarthat.

– Mindenképpen úgy hozzuk meg a döntést a csapattal, hogy szeretnénk ütőképesek lenni, ha pedig előtte két héttel épülök fel, nem éri meg a kockázatot, a fontosabb, hogy a jövő évet és a hátralevő éveimet is egészségesen kezdjem meg.