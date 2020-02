Újabb nehéz mérkőzés vár a Kohászra

A női K&H kézilabda Liga 16. fordulójában a Dunaújvárosi Kohász KA a Bajnokok Ligája résztvevő, és a tabella második helyén álló FTC-Rail Cargo Hungária csapatát fogadja pénteken 18.30-kor a Szekszárdi Sport és Szabad­idő Központban.

A Győri Audi ETO KC mellett talán a nemzetközi porondon is két komoly múlttal rendelkező, legjobban jegyzett gárda találkozik Szekszárdon. A vendéglátók 5-5 bajnoki aranyat és Magyar Kupa-sikert könyvelhettek el, valamint 1-1 BEK- és KEK- és két EHF-Kupa-győzelem van a tarsolyukban. A fővárosiak 12-12 hazai elsőség mellett 3 KEK- és 1 EHF-Kupában elért arannyal büszkélkedhetnek. Kettőjük közül a Fradinak megy mostanság jobban, a Bajnokok Ligájában még állnak a zöld-fehérek, a középdöntőben – igaz rettentően erős hatcsapatos csoportjuk utolsó helyén állnak, de még minimális sanszuk van a továbbjutásra a hátralevő három játéknapon. A K&H Ligában a Győr mögött öt ponttal lemaradva a másodikok, bár szorosan ott liheg a nyakukban az új trónkövetelő, a Siófok KC együttese. Elek Gábor vezetőedző tehetséges fiatalokra építi a jövő csapatának is titulált alakulatot.

A Dunaújváros Kohász KA a két csapat legutóbbi meccsén, az Elek Gyula Arénában 31-23-as vereséget szenvedett. Ezen a találkozón valószínűsíthető volt, hogy a népligetiek kettőzött erővel próbálnak javítani, mivel a meccset megelőzően a DVSC Schaffler ellen hazai pályán éppen csak pontot tudtak menteni. Más kérdés, hogy ráadásul Triscsuk Krisztina és Ferenczy Fruzsina sérülés miatti hiánya sem igazán az újvárosiak malmára hajtotta a vizet, mindezek azonban egyáltalán nem látszottak meg a pályán. A Fradi sok hibával támadott, így egyszer sem tudott elhúzni, a dunaújvárosi fiatalok – bár szintén nagy hibaszázalékkal játszottak és lőttek – bátran kézilabdázva végig a Ferencváros nyomában maradtak, és a jobb szélen remekelő, három találatig jutó Mihály Petra személyében egy igazán kimagasló teljesítmény is akadt náluk. A vendégek a második félidőben sem voltak hajlandók leszakadni, egyre inkább benne volt a levegőben egy újabb ferencvárosi botlás. Tizenkét perccel a vége előtt 19–19-et mutatott az eredményjelző, ám ezután Kovacsics Anikó, Háfra Noémi és Lukács Viktória is lőtt két gólt, miközben az újvárosiak egyik támadásukat rontották el a másik után. A végére elfogyott az erejük, ami a koncentrációjukra is kihatással volt, ennek újabb jeleként emberhátrányban elcserélték magukat, amivel végleg lemondhattak a pontszerzésről.

Az előző fordulókban a DKKA legyőzte az Érdet, majd alig egy nappal később Siófokon belefutott egy 16 gólos vereségbe (19-35). Mai ellenfelük pedig az MTK elleni pontvesztés (36-36) óta zsinórban négyszer győzött – igaz utoljára eléggé kínkeserves, egygólos sikert értek el otthon az Érd ellen.

Ezek ismeretében a mérleg nyelve inkább a népligeti csapat felé hajlik, bár ahogy már írtuk, okozott idén meglepetést a DKKA, miért ne történhetne ez meg most is?