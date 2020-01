Újabb megyei rangadó vár rájuk

A női kézilabda Magyar Kupa IV. fordulójára kerül sor szerdán 18 órakor a dunaújvárosi Sportcsarnokban a Dunaújvárosi Kohász KA és az Alba Fehérvár KC együttesei között.

Igazból egyik gárda sem lehet büszke a 2020-as esztendő első hónapjának mérlegére. A házigazda Kohász annyival feltétlenül jobb helyzetben várja a találkozót, hogy legalább eléri mérlegük az ötven százalékot, kétszer nyertek, de kétszer vesztesként hagyták el a pályát. Az mindenesetre önbizalom-növelő lehet számukra, hogy január 10-én a Köfém Sportcsarnokban hat másodperccel a meccs végét jelző dudaszó előtt Szekerczés Luca értékesített egy hétméterest, és ezzel tudták bezsebelni a két bajnoki pontot. Más lapra tartozik, hogy lényegében az ötvenedik percig előnyben volt az Alba FKC, de nem tudta kihasználni ezt. Persze ehhez kellett Csapó Kyra is a kapuban, aki sokat tett a győzelemért, s nem utolsósorban Claudine Mendy utolsó pillanatokban eleresztett lövését is hárította.

– A Fehérvár elleni bajnoki találkozón több átlövésből gólt kaptunk. És ezekre a támadásokra mindenképpen fel kell készülni a szerdai kupamérkőzésen. Az Alba legutóbb tizenhat gólt dobott nekünk: Mendy és Walfisch Mercédesz nyolcat-nyolcat. Ez azt jelenti, hogy a kemény védekezésünkben nagyon kell koncentrálni. Mellette természetesen a hatékony kapusteljesítmény is fontos. A Békéscsaba elleni játékban feljavult a csapat védekezése, és ez döntőnek bizonyult a mérkőzés végén. Amennyiben sikeres a csapat védekezése, akkor utána képzelhető el több gyors indítás, lerohanás – vélekedett a mérkőzés előtt György László a piros-fehérek szakvezetője.

A fehérváriak számára ez idáig egyáltalán nem hozott túlságosan sok sikerélményt az újév. Négy bajnokijukból sorra mindegyiket elvesztették, talán éppen a megyei rangadón álltak legközelebb a sikerhez. Egy biztos: nagyot lendítene a fehérváriak szekerén egy győzelem, bár azzal mindenki tisztában van, hogy egyáltalán nincsenek könnyű helyzetben.

– Minden csapat életében vannak nehézségek, a szezon kezdetén tudtuk, hogy nehéz év elé nézünk, hiszen az első sorunkból többen kidőltek, és ez végig fog bennünket kísérni az egész idény során. A legnagyobb érvágást Temes Bernadett kiesése okozta, ő egy olyan rutinos játékos, akit nem könnyű pótolni. Több fiatal játékosnak kell helytállnia és helyettesíteni a tapasztaltabb társakat. A közelmúltban szoros meccset játszottunk az Újvárossal, kielemeztük a találkozót, bízom abban, hogy minden rossz sorozat előbb-utóbb megszakad, és ennek tudatában lépünk pályára. Az esélyes hazai pályán a Kohász, de természetesen szeretnénk jó játékot produkálni, aztán majd meglátjuk, hogy ez mire lesz elég. Ismerjük ellenfelünk erősségeit, több meghatározó válogatott játékossal, kezdő csapattal rendelkeznek, elég csak Triscsuk Krisztinára, Szekerczés Lucára, Szalai Babettre, vagy Kazai Anitára gondolni – fogalmazott Deli Rita.