Újabb lépést tehet előre a Mány

A megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság Északi csoportjában a hétvégén immár a második tavaszi összecsapásokra, a 17. fordulóra kerül sor.

THERMOVÁR Északi csoport

2020.03.07., szombat

Bakonycsernye BSE (3.)–

Mányi TK (1.)

Bicske II (13.)-

Tó-Vill Kápolnásnyék (2.)

2020.03.08., vasárnap

Puskás Akadémia FC III (4.)–Pátka (11.), Szabadbattyán (12.)–Fehérvárcsurgó SE (8.), Pusztavám–Jüllich (9.)-Pákozd (14.), Vál KSE (6.)-Csór Truck Trailer (5.)

A játéknap rangadója címet a listavezető Mányi TK móri vendégjátéka kapja a Bakonycsernye ellen. Nem véletlenül, hiszen mindkét gárda a feljutásért küzd, bár a mányiak előnye tetemes, tizenegy pont riválisukkal szemben. Ősszel hazai pályán a Mány magabiztos 3-0-s győzelemmel zárt, de ez az eredmény született a múlt héten a Szár KSE elleni mérkőzésükön is. A Bakonycsernye hozzájuk hasonlóan jól kezdte az idényt, ők is szintén háromgólos sikert értek el Csóron. A tabella második helyén álló Tó-Vill-Kápolnásnyék Bicskére látogat, ahhoz, hogy lépést tudjanak tartani a listavezetővel, kizárólag a három pont megszerzése lehet a céljuk, bár a 2. fordulóban alaposan megnehezítette a dolgukat a Bicske II, mivel gólokban gazdag 5-4-es találkozón gyűrték csak le őket a nyékiek.

Rangadó jellegű mérkőzést játszanak Válon, ahol a már említett Csór Truck Trailer feledtetheti szurkolóival az előző heti kisiklást. Mindkét csapat azonos, 23. ponttal áll, úgyhogy amelyik nyer közülük lépéselőnybe kerül a másikkal szemben. A Puskás Akadémia III ősszel a 90. Percben szerzett találattal nyert Pátkán, a tavaszt is jól indították, nyertek 3-0-ra Pákozdon, és sanszuk van arra, hogy bezsebeljék a három pontot ezúttal is.