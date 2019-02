Újabb kihívás előtt Szoboszlai

Az osztrák bajnok Red Bull Salzburg labdarúgócsapata közzétette az Európa-ligában, az FC Bruges ellen szereplő keretének névsorát, amelybe bekerült a fehérvári Szoboszlai Dominik is.

A Juventusszal is hírbe hozott középpályás az osztrák élvonalban ebben az idényben négyszer állt be csereként, míg a Red Bull Salzburg másodosztályú fiókcsapatában, a Lieferingben kilenc bajnoki mérkőzésen hat gólt szerzett és négy gólpasszt adott. Tavasszal az Európa-ligában is számít rá a szakvezetés, és ezzel újabb lépcsőfokot tehet meg a 19 esztendős játékos.

Édesapja, az egykori labdarúgó, jelenleg a Főnix Gold FC alkalmazásában dolgozó Szoboszlai Zsolt kisgyermekkorától figyelemmel kíséri Dominik pályafutását, természetesen büszke rá, de óva int attól, hogy még messzemenő következtetéseket vonjunk le.

– Ötven százalék esélye van arra, hogy pályára lépjen, mindenesetre örülünk annak, hogy ott van ismét a keretben. Két mérkőzés áll előttük egyelőre, sok mindentől függ, hogy lehetőséget kap, vagy sem. A pályafutása szempontjából meghatározó lehet – ahogy bárki számára, aki az Európa-ligában bemutatkozhat –, de főleg egy magyar játékosként ez nagyon nagy dolog.

2017 januárjában került az osztrákokhoz Dominik, úgy tűnik ez a lehető legjobb döntés volt mindenki számára.

– A Salzburg egy utánpótlás-nevelő egyesület, de a felnőtt csapata is elég szépen szerepel nemcsak az osztrák bajnokságban, hanem a nemzetközi porondon is. Egyértelműen támaszkodnak a fiatalokra, és ezt bizonyítják is, csak néhány év után adják el a játékosokat, és az utánpótlásból építik be az újakat.