Újabb hazait húzott be a MÁV

A férfi kézilabda NB II 4. fordulójának Északi csoportjának mérkőzésén az Alba gólgazdag mérkőzésen diadalmaskodott.

Alba-MÁV Előre SC– Budapest Honvéd SE 39-36 (21-16)

VOK, 70 néző, vezette: Fánián, Vandróczki.

Alba-MÁV: Czérna – Golenya 2, KANYÓ BALÁZS 8 (3), Szám 3, SZALCZINGER 5, KANYÓ Á. 7 (1), KANYÓ BENCE 8. Csere: Hátas (kapus), Grőber 4, Králl, Harsányi 2, Rohonyi, Kiss, Bicskei.

Vezetőedző: Grőber Mátyás.

A forduló előtt egyaránt sok gólt dobó, illetve még annál is többet kapó fővárosiak szombaton sem okoztak meglepetést. A gyors lerohanások végén jeleskedő Kanyó Balázs valamint a távoli lövésekkel operáló Grőber és Kanyó Ádám találatai ellenére a vendégek 13-10-ig tartották a lépést, ezt követően a hazaiak egy emberelőny után már hattal vezettek, a különbséget a szünetre majdnem meg is őrizték. A fordulást követően erősen bekezdett a Honvéd, a fekete mezesek a 13 találatig meg sem álló kubai José Savon vezérletével egy gólra zárkóztak (27-26). Az 51. percben kettős emberhátrányba kerültek a fehérváriak, ám sikerült ezt a periódust átvészelni (3432). A budapestiek ezután sem adták fel, de a hajrában bemutatott két Hátas bravúrnak is köszönhetően a bajnoki pontot a tabella 4. helyére fellépő Alba-MÁV csapata gyűjtötte be.

– Nem vagyok maradéktalanul elégedett a csapatommal, védekezésben semmiképpen sem, a kapusaink teljesítménye is hagy némi kívánnivalót maga után – értékelt Grőber Mátyás, a hazaiak trénere a lefújást követően.