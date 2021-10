Újabb hazai győzelem

Az ICEHL hetedik fordulójában a Hydro Fehérvár AV19 a Moser Medical Graz99ers jégkorongcsapatát fogadta. A Volán nyert, így hazai pályán továbbra is hibátlan Kevin Constantine együttese.

A Volán listavezetőként várhatta a péntek esti összecsapást, míg a Graz a 10. helyről vágott neki a Székesfehérvárra vezető útnak. Ami a hazaiak összeállítását illeti, kisebb sérülés miatt nem léphetett jégre Bartalis István, Rasmus Tirronenre pedig betegség miatt nem számíthatott a szakmai stáb, Szabó Bence ezúttal nem öltözött be a mérkőzésre.

A találkozó előtt az NFL felé vezető útra lépő Zilai János dobta be a korongot, majd alig egy perc elteltével az első komolyabb lövést a hazaiak eresztették meg, a sérüléséből felépülő Stipsicz Bence löketét védte Nußbacher. Beszorította ellenfelét a Volán, a második sorban Bartalist helyettesítő Sarauer vezette egység jól forgatta a korongot, majd Petan kísérlete után Fournier-hez került a pakk, aki közelről helyezett a kapuba. Hiába találtak be a kék-fehérek, videózás után a játékvezetők érvénytelenítették a gólt. Pörögtek a lábak, nagy iramot diktáltak a csapatok. A harmad derekán megvillant az AV19 negyedik sora is, az első ICEHL mérkőzésén jégre lépő Ambrus Gergő veszélyeztetett, majd Terbócs bombája csattant a kapuvason, a túloldalon Hjalmarsson próbálkozását védte Kornakker. Fölénybe került a Fehérvár, de Petan, majd Hári nagy helyzete is kimaradt.

A második játékrész áthúzódó vendég emberelőnnyel kezdődött, de a Volán stabil lábakon állt. A folytatásban kiegyenlítettebbé vált a játék, az osztrákok részéről Gordon és Kirchschläger is jó helyről lőhetett, de Kornakker hárítani tudott mindegyik alkalommal. A fehérváriak sem maradtak adósak a helyzetekkel, egy szépen kijátszott akció után Hári, majd Kuralt is próbálkozhatott, de Nußbacher nagyot nyújtózkodva védett. Újra beszorult a 99ers, a sárga mezesek alig tudtak kijönni harmadukból, a hazaiak pedig szinte mindenhonnan lőttek, de csak nem akart megszületni az első gól. Öt perccel a játékrész vége előtt emberelőnybe került a Hydro Fehérvár, Kuralt, majd Petan is helyzetbe került, de a grazi védelem állta a rohamokat. Újabb fórban Shaw az üres kapu mellől nem talált be, majd Campbell kékvonalas bombája sem ért célt.

A záróetap elején ember­előnybe került a Graz, de ez Magosit nem zavarta meg, a magyar válogatott csatár korongszerzést követően meglódult, lövése a jobb kapuvas mellett zúgott el. Négy a négy ellen Kuralt került nagy helyzetbe, de löketét hárította Nußbacher. Továbbra is magas színvonalon játszott a két gárda, a légkör pedig egyre feszültebbé vált. 10 perccel a vége előtt megtört a jég, Nilsson lapos, de erős lövése talált utat magának a kapuba, 1-0. Támadásban maradt a Volán, és öt minutummal a vége előtt megduplázta előnyét a hazai együttes. A Shaw-Jacobs-Terbócs trió szerzett korongot a vendégek kapujánál, majd a pakk Horváth Milánhoz került, aki egy szép csel után lőtt a hálóba, 2-0. Három perccel a vége előtt ugyan Hjalmarsson szépített (2-1), de később Hári az üresen hagyott grazi kapuba emelt, ezzel a góllal végleg eldőlt a három pont sorsa.

A Volán listavezetőként várhatja a vasárnapi, Dornbirn elleni hazai találkozót. Az a mérkőzés 17.30-kor kezdődik az ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnokban.