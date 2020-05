Újabb egy évre írt alá Madácsi

Madácsi Benedek, aki a Fehérvári Titánok csapatának kapitánya volt a 2019/20-as idényben továbbra is anyaegyesülete színeiben képzeli el jövőjét.

A 21 esztendős csatár a 2017/18-as szezonban mutatkozott be az Erste Ligában, a következő idényben egyszer az EBEL-ben is játszhatott, míg tavaly a felnőtt válogatottban is bemutatkozott, sőt gólt lőtt Franciaországnak. A mögöttünk hagyott idényben ő volt a Titánok legponterősebb magyar játékosa 10 góljának és 17 gólpasszának köszönhetően.

– Nem titkolom, hogy a célom bekerülni az osztrák bajnokságban szereplő csapatba. Ez volt az elsődleges szempontom a szerződés aláírásánál. A Titánokkal viszonylag eredményes szezont zártunk, és úgy érzem, ennél még jobb eredményeket tudunk elérni a jövőben. A feltételek a fejlődésemhez adottak, és nagyon motiváló a szintlépés lehetősége – hangsúlyozta.