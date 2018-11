Újabb diadal a tengerentúlon

Lukács Levente, az Alba Triatlon Sportegyesület versenyzője nyerte a floridai Miamiben rendezett nyílt amerikai nemzeti bajnokságot.

A három héttel ezelőtti New Orleans-i győzelem után újabb sikert zsebelt be a magyar triatlonista. A 25–29 évesek mezőnyében győzött az Ironman 70.3-as viadalon, amely 1900 méter úszásból, 90 kilométer kerékpározásból és egy félmaratonból állt. Lukács beszámolója szerint mindössze három órát aludt a viadal előtt, és még az időjárási körülmények sem voltak túl rózsásak. Hibázott, de így is magabiztosan, több mint egyperces előnnyel vezetett az úszást követően.

Majd a kerékpározásnál ugyan elvesztette vezető helyét, de a futásnál visszaelőzte az ellenfelét. Az összetett pontversenyben ezzel negyedik lett a székesfehérvári sportoló, aminek köszönhetően indulhat a jövő évi spanyolországi ITU hosszú távú világbajnokságon.