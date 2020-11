Újabb csatát nyert az AV19

Másodszor is legyőzte a Hydro Fehérvár AV19 a Bratislava Capitalst az ICE Hockey League-ben. Bár a házigazdák szereztek vezetést, Antti Karhula együttese 3-1-re győzött.

A találkozónak otthont adó Ondrej Nepela, néhai olimpiai bajnok műkorcsolyázó nevét viselő tízezres aréna lelátói a járványügyi szabályok miatt teljesen üresek voltak. Pedig bizonyára komoly érdeklődésre tartott volna számot a Hydro Fehérvár AV19 szereplése – már csak azért is mert a bajnokság második helyén álló csapat vizitált a hetedik otthonában. Bármilyen impozáns is a 2011-es hoki-világbajnokságnak is otthont adó létesítmény, a Pozsony a felsőházi csapatok közül csak a Klagenfurtot tudta legyőzni – igaz őket a Fehérvár elleni meccs előestéjén. Ezért jár a köszönet, mert így az osztrák csapat, mint utóbb kiderült öt ponttal leszakadt a második Fehérvártól.

Antti Karhula együttese pazar szériában van és a hétvégi osztrák túra győztes sormintájának továbbfűzése céljából lépett jégre. Meg aztán idén még nem nyert magyar csapat Pozsonyban, mivel a szlovák Extraligában szereplő DVTK nem tudta legyőzni az aréna másik „lakóját” a Slovant.

Michael Ouzas a szezonban először lépett jégre, a sérülés után visszatérő kapus mindjárt a meccs elején főszereplő volt. Filip Ahl ütközte le, de a pakk nem, csak a hálóőr került a ketrecbe.

Az első fehérvári emberelőnyben Anze Kuralt lőhetett nagy helyzetben közelről. Több és minőségibb helyzeteket dolgozott ki az AV19, ám egy ellentámadás a Pozsonynak kedvezett. Tizenhárom másodperccel a szünet előtt Mitchell Hults középre korcsolyázott a védők között, majd lövése a kapuvasról a hálóba vágódott, 1-0. A második játékrészben is többször próbálkozott kapura lövéssel a Hydro Fehérvár AV19. A harmad dereka táján Andrew Sarauer vihette egy az egyben a kapusra a korongot, de nem sikerült túljárnia Samuel Baros eszén. A másik oldalon hasonló szituációban Varga Tibor tette próbára Kornakker Dánielt. Egy páros kiállítást követően végre egyenlíteni tudott a Karhula-legénység. Erdély Csanád a védekező harmadban szerzett koronggal elviharzott a kapuig és könyörtelenül kilőtte a bal alsó sarkot, 1-1. A részeredményt tekintve megismétlődött a Pozsony előző esti Klagenfurt elleni menete.

Benne volt a pakliban, hogy ez a derbi is háromgólos lesz.

Küzdelmes harmadik játékrész következett, döntően fehérvári fölénnyel. Baros kapus tartotta a Pozsonyt, de sikerült fordítani! Bartalis István erőteljes, pontos, távoli lövése akadt be a ketrecbe az utolsó tíz perc kezdetén, 1-2.

Nyomott a gól után a házigazda, de Kornakker Dániel tette a dolgát kapuban, ám Szita Donát is nagyot mentett egyszer. Az utolsó öt percre állandósult a házigazdák pressziója, egy perc húsz másodperccel a vége előtt a kapust is lehozták és mindent egy lapra téve próbálták hosszabbításra menteni a mérkőzést..

Hári Jánosnak két lehetősége volt eldönteni, előbb a kékről mellé csúsztatott, majd harmincöt másodperccel a dudaszó előtt egy önzetlen átadás után közelről pofozta a korongot a kapuba, kialakítva a végeredményt, 1-3.