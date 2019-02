Újabb blama: a Diósgyőr is legyőzte a Vidit

Második mérkőzést is elveszítette 2019-ben Marko Nikolics együttese, ezúttal a kiesőjelölt DVTK vitte el mindhárom pontot a MOL Aréna Sóstóból az OTP Bank Liga labdarúgó NB I 20. fordulójában.

Legutóbb 2015 őszén találkozott egymással a két gárda Sóstón, akkor Miroslav Grumicsnak köszönhetően a borsodiak 1-0-s előnnyel vonulhattak pihenőre, de a Videoton Sejben Viktor és Loic Nego révén fordítani tudott a második játékrészben. Ha már Nego: a francia színekben U19-es Európa-bajnok szélső a hírek szerint hamarosan állampolgári esküt tesz a Városházán – ez azonban csak a Vidinek jó hír, a magyar címeres mezhez szükséges kritérium rendszernek nem felel meg a 28 éves játékos.

„A Diósgyőr egy olyan együttes, amely szereti játszani a focit, bízunk benne, hogy sikerül ebben őket megakadályozni, és a mi akaratunk fog érvényesülni a pályán” – nyilatkozta a hazaiak egyik legkreatívabb futballistája, Kovács István a mérkőzést megelőzően. Ennek Marko Scsepovics adott nyomatékot kevesebb mint 180 másodperc elteltével, amikor Nego passzát Dusan Brkovics díszkíséretében vágta a bal alsóba, 1-0. A szerb ezzel hetedik találatát szerezte az idei kiírásban, amivel a MOL-csapat legeredményesebb mesterlövésze. Továbbra is lendületben maradtak a hazaiak, de a miskolciak ki tudja, hányadik számú kapusa, Bukrán Erik (a borsodiak Antal Botondot és Ivan Radost is foglalkoztatták a futó idényben) remek érzékkel lépett ki Armin Hodzic szöktetésére. A mély talajon láthatóan jól ültek az ütempasszok a hátráló bekkekkel szemben, ezt próbálta kihasználni Fernando Fernández alakulata is a nem éppen legstabilabb lábon álló koronázóvárosi védelemmel szemben. Az már a Puskás Akadémia elleni szezonnyitón is bebizonyosodott, hogy Juhász Rolandék könnyen zavarba hozhatók a védőzónában. A 28. percben aztán össze is jött az egyenlítés: Szerhij Sesztakov jobbról beívelt labdáját Juhász elvétette, Branko Mihajlovics pedig egy átvétel után a hálóba bombázta Kovácsik Ádám lábai között, 1-1. Öt perccel később jött az újabb hideg zuhany, amikor Vernes Richárd jobb oldali szabadrúgását Dejan Karan előbb az égbe fejelte, majd a lehulló labdát félmagasan a kapuba továbbította, 1-2. Pofon a javából! Huszti Szabolcs aztán szinte egyből visszahozhatta volna a meccsbe az övéit, de a rutinos középpályás előbb ballal tekert mellé ígéretes ziccerben, később pedig középről állította röppályára a játékszert.

A lehető legjobban kezdődött a második játékrész a vendéglátók számára, miután Karan a tizenhatoson belül lerántotta a kiugró Pátkai Mátét a 46. percben. És itt dicsérjük meg a játékvezetőt, aki remekül alkalmazott előnyszabályt, majd mikor a helyzet odalett, befújta a jogos büntetőt. A labdához a biztos ítélet-végrehajtónak hitt Huszti állt, aki ballal szétforgácsolta a jobb kapufát. Nem a válogatottságtól 2010-ben elköszönő futballista napja volt, az biztos! A szerencse sem szegődött Marko Nikolics legénysége mellé, egy ízben Pátkai emelését Tamás Márk a gólvonal elöl vágta ki. Egyre frusztráltabbá váltak a házigazdák, Kovács Istvánék sokszor nagy távolságokat tettek meg csak azért, hogy valós, vagy vélt sérelmeiket szóvá tegyék – ennek tükrében nem meglepő, hogy Pintér sporttárs 11 sárga lapot osztott ki a 90 perc során. A csereként pályára lépő Tajti Mátyásnak körülbelül 20 másodperc szükségeltetett, hogy „besárguljon”. Amikor a focival foglalkoztak a csapatok, akkor szép dolgok is születtek: ilyen volt Márkvárt Dávid indítása is, amivel a néhány perce beállt Bacsa Patrik iramodott meg, de Juhász hatalmas sprintje, valamint Kovácsik Ádám jól időzített vetődése miatt elmaradt a slusszpoén. A köd közben leszállt, a székesfehérvári szurkolók pedig elindultak hazafelé – kedvenceik második összecsapásukat is elvesztették 2019-ben.

Jegyzőkönyv

Mol Vidi FC – Diósgyőri VTK 1-2 (1-2)

Székesfehérvár, MOL Aréna Sóstó, 2540 néző. Vezette: Pintér Cs. (Szert, Lémon)

Mol Vidi FC: Kovácsik – Nego, Juhász R., Fiola , Stopira – Pátkai (Hangya, 67.), Hadzic, Kovács I., – Huszti (Futács, 61.) – Hodzic, M. Scsepovics. Vezetőedző: Marko Nikolics.

DVTK: Bukrán – Brkovics, Karan, Tamás M. – Sesztakov, Szabó B. (Hasani, 87.), Mazalovics, Márkvárt, Juhar – Vernes (Tajti, 68.), Mihajlovics (Bacsa, 80.) Vezetőedző: Fernando Fernández.

Gólszerző: Marko Scsepovics (3.), ill. Branko Mihajlovics (28.), Dejan Karan (33.)

Sárga lap: M. Scsepovics (16.), Huszti (32.), Juhász R. (63.), Fiola (80.), Futács (85.), Kovács I. (88.), Kovácsik (94.), illetve Karan (47.), Tajti (70.), Tamás M. (85.), Bukrán (88.), Mazalovics (92.)