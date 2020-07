Új távlatok előtt áll Lukács Norbert

Az új szezonban egy 23 éven aluli kosarasnak pályán kell lennie a bajnokik első fél­idejében. Az Albában így több játékos juthat komolyabb szerephez. Lukács Norbert különösen.

A felnőttválogatottal többször gyakorló – de tétmérkőzésen pályára még nem lépő – 19 esztendős bedobó, Lukács az egyik kosaras portál szerint a hazai utánpótlás legértékesebbje volt a tavalyi idényben. Ha valaki, ő sokat nyerhet az új rendelkezéssel, az alapszakasz meccsein ugyanis egy fiatalnak pályán kell lennie az első húsz percben.

Mit gondol, többet tölt majd a parketten, mint eddig?

– Ezzel a szabállyal út nyílik a fiatalabb játékosok előtt arra, hogy több alapszakaszmeccsen bizonyíthassák rátermettségüket, de csak azért, mert valaki fiatal, még nem garantált, hogy pályára is kerül, ugyanis minden csapatnak lesz 3-4, vagy akár több fiatalja is. Nálunk hét ifjú játékos bevethető a felnőtt együttesben, köztük én is. Ha nem változtatnak a szabályon, akkor még négy évig kedvezményezett lehetek.

A legutóbbi szezonban mennyit volt a pályán átlagban?

– Tavaly 10-12 percet kaptam a meccseken. Az átlagom 3 pont és 2 lepattanó volt, az új idényben egyértelműen az a cél, hogy minél több időt a pályán legyek. Valamint számomra lényeges, hogy nem csak az első félidőben.

A karantén alatt szorgalmasan gyakorolt egyedül otthon. Azóta csapattal tréningezik?

– Júniustól egyéni foglalkozások zajlanak, kondizunk minden nap, a csapattal majd augusztus közepén kezdjük a felkészülést, addig továbbra is egyéni edzésekre kerül sor a csarnokban. A válogatott keretbe többször invitáltak, információim szerint a felnőtt nemzeti együttes összetartása legközelebb augusztus elején lesz egy hét erejéig, remélem, ismét meghívást kapok.

A csonka bajnokságban az Alba a 6. helyen állt, amikor lefújták. Mit remél az újtól?

– A cél mindenképpen az, hogy az élmezőnyben végezzünk, ha lehet minél előrébb. Szeretnénk előkelő pozícióban zárni a 2020-21-es idényt. Ha az egyesület megfelelő légiósokat szerződtet, akkor minden esélyünk meglesz, hogy dobogós helyen végezzünk. Az eddigi, nyári igazolások alapján úgy látszik, nagyon jó csapat formálódik, így optimista vagyok.

Az edző, Forray Gábor egyik nyilatkozatában kiemelte, öntől különösen sokat vár az új bajnokságban.

– Jól ismerjük egymást, már többször dolgoztunk együtt a válogatottnál, a felnőttekkel és az utánpótlásban is. A tavalyi nagyváradi korosztályos Eb-n ő volt a vezetőedző, sajnos az első, Koszovó elleni meccsen megsérültem, a bokám miatt haza kellett utaznom a kontinenstornáról, később a felnőtt csapat edzőtáborát is ki kellett hagynom.

Nemcsak jól sportol, a tanulást sem hanyagolja el. Az egyetemi vizsgái sikerültek?

– A Corvinus Egyetem hallgatója vagyok, a Székesfehérvári Campuson kezdtem, s azóta is itt folytatom a tanulmányaimat, gazdálkodás és menedzsment szakon. A második féléven vagyok túl, nemrég zárultak az utolsó, időszakos vizsgáim. Eddig minden rendben megy, minden tárgyat sikerült letudnom, várom a harmadik félévet. Vannak nehéz pillanatok, olyan tárgyak, amelyek okoznak fejtörést, például a számvitel, a statisztika, eddig ezek voltak számomra a legnehezebbek.

Gondolom, most következhet a jól megérdemelt nyaralás.

– Júliusban is edzek, dobás és kondi, azaz erősítés lesz a program, nyaralást nem tervezek. Ellenben nem titkolom, már várom, hogy augusztus 15-én megkezdjük a közös felkészülést az Alba Fehérvár felnőttegyüttesével.