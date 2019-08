Új szabályok között

Évadnyitó és küldöttválasztó összejövetelt tartott az FMLSZ. A rövidesen kezdődő szezonról számoltak be az illetékesek.

A Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér Megyei Igazgatóságának elnöke, Bencsik István köszöntötte a megjelent együttesek képviselőit, beszédében eredményes szereplést kívánt az új szezonban, majd a főtitkár, Schneider Béla számolt be az utóbbi hónapok történéseiről.

Az új szabályokról, az idei évben bekövetkező, az ősszel a megyei bajnokságokban is bevezetendő változásokról Arany Tamás, a megyei szövetség játékvezetői bizottságának vezetője tartott előadást. Küldöttválasztás is volt, amely során az MLSZ közgyűlésére két küldöttet delegálnak Fejérből: Bencsik István elnököt és Bíró Zsolt alelnököt. A korábbi esztendőkhöz hasonlóan újabb egy évre kaptak bizalmat.

– Az évadnyitót a hagyományoknak megfelelően mindig közvetlenül a szezon rajtja előtt bonyolítják le, a hétvégén már pattog a labda a pályákon. A kupasorozat már elkezdődött, most pedig bajnoki pontokért zajlik majd a küzdelem, szombaton és vasárnap – mondja Bencsik István. – Az idei szezonra 14 megyei első osztályú, 29 másodosztályú és a három csoportba szerveződött megyei háromban 38 csapat indul. Összesen 240 csapat szerepel a különböző osztályokban, az U14-től az U19-ig, beleértve a női és öregfiúk pontvadászatokat is. A számokból látszik, a bajnokságok lebonyolítása komoly munkát jelent, hétvégente átlagosan 110 meccset rendezünk, ami jelentős szervezést igényel, gondolok itt elsősorban a játékvezetők küldésére. A fordulók után mindig összeül a fegyelmi bizottság, az ügyek jellegéből adódóan a versenybizottságnak is üléseznie kell.

A társadalmi elnök hozzáteszi, az FMLSZ apparátusa, a főállású alkalmazottak, valamint a társadalmi funkciót betöltő kollégák – ellenszolgáltatás nélkül végzik munkájukat – is mindent megtesznek a bajnokságok zavartalan lebonyolításáért.

– Fontos megemlíteni, hogy az elmúlt időszakban sokat fejlődött a futball személyi és infrastrukturális háttere. Meg kell dicsérnünk a megyei együtteseket, akik fejlesztésekbe kezdtek a társasági adókedvezménynek köszönhetően, döntően meg is valósították a beruházásokat. Országos szinten az elsők között vagyunk ebben a mutatóban, vannak megyék, ahol jelentős elmaradások vannak a kiadott támogatási igazolások és a megvalósult fejlesztések között. Tehát megállapítható, hogy együtteseink fegyelmezetten, felelősen, a közösség, a sport érdekeit veszik figyelembe – zárt Bencsik.

Bencsik István az MLSZ öttagú, amatőr bizottságában – az amatőr futball a hazai, igazolt játékosok 98 százalékát jelenti – tíz éve vállal szerepet. A megyéből öt sportvezető tagja országos bizottságoknak, Bencsik mellett Bérces László, Nemes Ferenc, Balogh Attila és Hegedüs Ferenc dolgozik különböző testületekben.