Új néven, régi szívvel

Erdély Csanád, a Hydro Fehérvár AV19 csatára:

Nagyon intenzív felkészülésen vagyunk túl, megvolt a kellő meccsszám, hogy rajtra készen várjuk a bajnoki nyitányt. A kulcsnak annak kell lennie, hogy minden meccset ugyanolyan intenzitással kezdjünk, ugyanolyan elánnal dobjuk bele magunkat. Nincs előttünk konkrét cél, meccsről meccsre szeretnénk eredményesen teljesíteni. Az viszont nagyon jót tenne a csapatnak, ha nagyon jó rajtot tudnánk venni. Az első öt-hat mérkőzés nagy részét meg kellene nyernünk. De a legfontosabb: mindig a következő lépésre kell figyelnünk. Megnehezedett a felsőházba jutás, miután csak öt csapat automatikus résztvevője a playoffnak az alapszakasz után. Éles lesz a harc, s az erőviszonyok is kiegyenlítődtek. De ott szeretnénk lenni a rájátszásban!

Kóger Dániel, a Hydro Fehérvár AV19 csapatkapitánya:

Nagyon jól sikerült a felkészülésünk, érzésem szerint megfelelő ütemben fejlődtünk. Megnyertük a szuperkupadöntőt a Ferencváros ellen, és újra itthon tudtuk tartani az ifj. Ocskay Gábor-emléktorna trófeáját. Az új játékosok beilleszkedése zökkenőmentes, jó karakterű srácok érkeztek a társaságba. Mindenki keményen dolgozik, sokat tesz a csapatért. Várjuk a rajtot. Idén is sokat fejlődött a liga, de úgy gondolom, a mi csapatunk is lépett egy szintet előre. Fontos, hogy tovább emeljük a lécet. Alapcél, hogy rájátszásba kerüljünk, de elsődlegesen azt tartjuk szem előtt, hogy a soron következő mérkőzést megnyerjük. Műtétem után szinte már teljes mértékben készen állok a rajtra, bízom benne, hogy az egész szezonon át segíteni tudom a csapatot.

Hannu Järvenpää, a Hydro Fehérvár AV19 vezetőedzője: Azt kaptuk az augusztusi felkészülési időszakban, amire számítottunk, és amit szerettünk volna: kemény csatákat, amelyek felkészítették az együttest a rajtra. Összességében tetszett a csapat játéka az előszezon során, de ez nem jelenti azt, hogy elégedettek lehetünk – az elégedettség lelassítja a fejlődést. A barátságos mérkőzéseink több mint felét sikerült győztesen megvívni, és bár jó lenne minden meccsen győzni, a vereségek révén is hasznos tapasztalatokkal gazdagodtunk. Minden játékszituációt sikerült gyakorolnunk, innentől kezdve már csak az lesz a dolgunk, hogy mérkőzésről mérkőzésre fejlődve egyre élesebben hajtsuk végre ezeket. Ezerféle forgatókönyv jár a fejemben, hogyan alakulhat majd az elkövetkező szezon, de az biztos, hogy szoros küzdelmet hoz majd a továbbfejlődő EBEL olyan csapatok között, melyeket nagyon kevés választ el egymástól. Mindent megteszünk majd azért, hogy több mérkőzésen tudjunk győzedelmeskedni, mint tettük azt az elmúlt években.

Cser-Palkovics András:

Most, amikor már több magyar csapat is nemzetközi ligában szerepel, láthatjuk, hogy valóban utat mutatott, úttörő volt hosszú évekkel ezelőtt a Volán, amely mindig kereste a megújulás lehetőségét. És miközben példáját követik a többiek – ami az egész magyar jégkorongot előre viszi – a Fehérvár megmaradt az első számú magyar klubnak. Alig van olyan válogatott játékos, aki nem játszott itt magyarországi karrierje során, az utánpótlás pedig évről évre bizonyítja hazai és nemzetközi mezőnyben is a versenyképességét. Székesfehérvár számára kiemelten fontos a jégkorongcsapat, amely amellett, hogy a város hírét viszi határainkon túlra is, itthon hétről hétre több ezer fehérvári (és nemcsak fehérvári) szurkolónak biztosít szórakozást. Büszkék vagyunk rá, sokat várunk az új szezonban is Hannu Järvenpää mester csapatától! És még egy gondolat: minden erőnkkel azon leszünk, hogy ez a remek közösség méltó otthont kapjon a tervezett multifunkcionális csarnokkal. Ha van klub és szurkolótábor, akik ezt megérdemlik, az a Volán!

Szélig Viktor, a Hydro Fehérvár AV19 generálmenedzsere: A szezon zárultával már tudtuk, hogy Hannu Järvenpäävel képzeljük el a jövőt, s vele közösen nézegettük, hogy milyen játékosok illenének bele a fehérvári rendszerbe. Tavaly is már fontos szempont volt a játékosok kiválasztásánál, hogy olyan srácok után nézzünk, akik már ismerik az EBEL-t, játszottak már a ligában. Fontos volt, hogy tudjuk, mire számíthatunk tőlük, mire képesek. Persze ez sem jelenthet mindig garanciát, de így kisebb a lehetősége annak, hogy mellényúlunk, mint ha olyan hokist szerződtetünk, aki első idényét tölti Európában. Jó játékosok azok, akik most ide érkeztek, s erősítik a csapatot, de az lesz igazán fontos, hogy a régiekkel együtt, mint csapat, hogyan fognak működni. A csak a játékosokra elköltött pénzösszegek tekintetében a mostani Hydro Fehérvár AV19 pontosan annyiba kerül, mint az előző gárda. Annak rendkívül örülünk, hogy úgy nem kerül többe a csapat, hogy a ligában jól ismert, rutinos játékosok választottak bennünket, s olyan nevek is vannak a keretben, akik jócskán emelik az együttes nívóját.