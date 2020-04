Új névadó szponzor érkezett

A Hydro Fehérvár AV19-et is soraiban tudó osztrák bázisú jégkorongbajnokság új főszponzora az online fogadással foglalkozó bet-at-­home lett.

Nem lesz egyszerű átszokni az EBEL-ről az új névre, amelynek végleges verziója, csakúgy, mint a megváltozó arculat többi eleme, júniusra érkezik majd. Ezzel a megállapodással véget ért a bizonytalanság, nyugodtabban lehet készülni a szeptemberi nyitányra.

– Természetesen nagyon örülünk, hogy a ligának új főszponzora van, és ezzel együtt annak is, hogy így összeállt a bajnokság jövő évi költségvetése, így pedig a Hydro Fehérvár AV19 is egy stabil gazdasági lábakon álló pontvadászathoz tartozhat – nyilatkozta Szélig Viktor, a Fehérvár AV19 SC general managere. – Szerencsére több cég is látott fantáziát az együttműködésben, ám sajnos a helyzetet nem könnyítette meg a mostani időszak. Tudjuk azonban, hogy – bár egyik klub élete sem könnyű jelenleg – a szervezet és a csapatok közösen és összefogva átlendülhetnek ezen a krízisen, és szintet léphetnek a következő szezonban. A nemzetközi együttesek helyzete a szponzoráció tekintetében speciális, a bet-at-home ugyanakkor tisztában van azzal, hogy nemcsak Magyarországon, de Csehországban és Olaszországban is más-más típusú megjelenésekre lesz szükség, ezzel kapcsolatosan még további egyeztetések várnak ránk.

– Kihívásokkal teli szezon előtt állunk – tette hozzá Christian Feichtinger, a liga ügyvezetője. – Az új főszponzorunk segítségével meggyőződésünk, hogy a koronavírus-járvány hatásai ellenére is tudjuk folytatni a munkát, és szintet tudunk lépni. A hároméves szerződés közép- és hosszú távú célok ideális megvalósítását teszi lehetővé. Továbbá a bet-at-home partnersége révén tovább erősíthetjük az online jelenlétünket is.

A vírus okozta problémákon kívül a jövő évi mezőny miatt is fájhat a liga vezetőségének feje: az újonnan jelentkező Bratislava Capitals mellett a kenyértörést követően két csapattal, külön indulni szándékozó linziekkel is rendezni kell a viszonyt. Ennek oroszlánrésze magukra a linzi csapatvezetőkre hárul majd, Feichtinger ugyanis többször kiemelte, házon belül kell elintézniük az érintetteknek, a liga a legkevésbé sem szeretne a folyamatba belefolyni.