Új menedzsmenttel lépnének feljebb

Új utakon jár a 2018/19-es évben a megyei II. osztály 14., illetve a 2019/20-as félbemaradt idényben a 11. helyen záró Pátka együttese. Változások történtek a klubvezetésben és a csapatnál egyaránt.

Mint arról már korábban beszámoltunk, együttműködési megállapodást kötött egymással a Bicskei TC és a Pátka SK. A kis klubnál ezen kívül is komoly változások történtek az elmúlt hetekben, amelyeket csapatgyűlésen jelentettek be a sportkör tagjainak, sportolóinak. Az új elnök, a korábbi Videoton, Honvéd, Gázszer és Paks játékos, jelenleg Bicskén utánpótlástrénerként is dolgozó Pásztor József felkérésére a 90-es évek végétől a 2010-es évek elejéig NB I-es kézilabdacsapatoknál, valamint a Videoton labdarúgóinál és a fehérvári rögbiseknél egyaránt sportvezetőként tevékenykedő Mátay Balázs végzi a klubigazgatói teendőket, a labdarúgók szakmai munkáját pedig a Vidi egykori NB I-es futballistája, pályaedzője, a jelenleg is a piros-kékeknél tevékenykedő Vajda Gusztáv irányítja.

Az új vezetőség expozéjában elhangzott, hogy bár a koronavírus-járvány okán a megyei egyesületek jelentős része komoly gondokkal küzd, Pátkán éppen ellenkező utat járnak most be, azaz elindultak felfelé, köszönhetően a bicskei „nagy testvér” elnöke, Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, miniszterelnöki biztos segítségének. Nemcsak a sportkör helyzetének stabilizálása és az anyagi előrelépés tekintetében, hanem szakmai vonatkozásban is:

– Én a komoly feladatokat szeretem, ebben az állományban pedig látom a lehetőségét az előrelépésnek, ezért egyértelműen az a cél, hogy az utánpótlásbázis szélesítése mellett a felnőttcsapat már a következő idényben célozza meg a feljutást a megyei élvonalba! – jelentette ki Vajda Gusztáv, aki a MOL Fehérvárnál végzett munkája mellett felügyeli a pátkai szakmai munkát, összhangban a csapatok trénereivel.

Pásztor József elnök és az új klubigazgató is hangsúlyozták, hogy a Bicskei TC-vel kötött együttműködésre alapozva a tudatos építkezés, a gazdálkodás stabilitása és az utánpótláscsapatok kereteinek bővítése, minél több fiatal bevonása a sportkör életébe az elsődleges céljuk, de természetesen fontos a felnőttegyüttes szereplése is, így igyekeznek minden feltételt megteremteni ahhoz, hogy a szakmai igazgató terveit elősegítsék, új játékosokat igazoljanak, erősítsék a keretet.