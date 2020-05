Új kihívásokat keres magának a jövőben Fehér Zsolt

Az újvárosi futsalegyüttes eddigi mestere, Fehér Zsolt hét idény után váltott, és 2+1 éves szerződést kötött az 1. FC Veszprém csapatával.

Egy keresztszalag-szakadás törte ketté a játékos pályafutását, majd lett a Fradinál másodedző, de az igazi feladat Dunakeszin, majd főleg Dunaújvárosban találta meg.

– 2008-ban történt a sérülésem, amiből sajnos nem tudtam felépülni. Ezután még egy évig próbálkoztam az akkori Fortuna csapatában – emlékezett vissza Fehér Zsolt. – Az NB II-ben játszottam, ebből a gárdából lett később a Ferencváros futsalcsapata. 2009-ben már úgy tértem vissza a szezon végén, mint másodedző, és a következő idényben már velem kezdte a csapat a felkészülést. Ezt követően mentem Dunakeszire, ahol 2013-ban jött a Dunaújváros felkérése, hogy ha lehetséges egy kicsit a szakmai munkát segítve hetente, kéthetente egyszer járjak le, és dolgozzunk együtt. Igazság szerint csak 2015-ben csaptunk egymás tenyerébe, amikor az Győri ETO-t hagytam ott. Az újvárosi pályafutásomban egy kisebb megszakítás volt, amikor a magyar futsalválogatottnál voltam mint másodedző, és az utánpótlás-válogatottat szövetségi edzőként irányítottam.

Nyugodtan lehet állítani, hogy az újvárosi futsal az Ön vezetésével jutott a csúcsra, de a tavalyi idény nem sikerült igazán jól. Ez döntött a távozásában?

– Nem mondanám. Hét éve tartott a közös munka, úgy éreztem, váltanom kell, meg kell újulnom, új emberekkel, új játékosokkal kell dolgozni, és egy újabb kihívás után néztem. Pontosabban a Veszprém nézett utánam, mert ők szerettek volna mindenképpen megkaparintani, szerették volna, hogy együtt dolgozunk. Nem azért történt a váltás, mert rosszul jöttünk ki a szezonból, hiszen ha úgy nézzük, akkor egy gólon múlt a felsőházi rájátszásban a helyünk ezzel a jobbára ifjakból álló csapattal.

Milyen csapatot hagy az utódjára?

– Egy olyan fiatal kerettel dolgoztam tavaly, akik eséllyel pályáztak arra, hogy meglepetéscsapata legyenek a bajnokságnak. Erre készültünk, sajnos nem sikerült, ám jó állomány maradt ott Újvárosban, és biztos vagyok benne, hogy ha egy jó edzőt kapnak, akkor sikeresek lehetnek.

2017-ben ezüstéremig vezette a Dunaferrt, majd az Év Edzője díjat is megkapta, azért összességében elégedett az elmúlt hét évvel, amit a csapatnál töltött?

– Nemcsak elégedett, hanem nagyon büszke is vagyok azokra az időszakokra, és mindig jó szívvel gondolok majd vissza azokra az időkre, amelyeket Dunaújvárosban töltöttem. Köszönettel tartozom a vezetőknek, akik bizalmat szavaztak nekem.

Ha majd hosszú évek múltán számot kell vetnie karrierjével, hova fogja helyezni a polcon a Dunaújvárosban eltöltött éveket?

– Amennyiben az eredményeket nézzük, egyértelmű, hogy büszke lehetek rá, de mondhatom azt is, hogy nagyon jó emlékek kötnek játékosokhoz, akikkel mostanra baráti viszonyt ápolhatok. Az elmúlt tizenkét évet tekintve az első három között van a dunaújvárosi szerepvállalásom.

Miért éppen a Veszprém FC együttese lett a következő állomás, milyen tervekkel érkezett ide, mit várnak Öntől?

– A Veszprémnek sem úgy sikerült a tavalyi idény, ahogy szerették volna, ezért akarnak egy olyan csapatot látni, amely minden héten megörvendezteti a szépszámú közönségüket. Ezért is esett rám a választás. Nagyon bíznak a habitusomban, valamint a szakmai elhivatottságomban. Remélem, sikerül a csapatot az első szezonban minimum a felsőházba, de ott is az elejére vinni. A közeljövőben szeretném azt, hogy ez a csapat nemcsak a dobogóért, hanem akár a bajnoki éremért is tudjon küzdeni.