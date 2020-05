Új kihívásokat keres a védő, Imre Patrik

Távozik a Fehérvári Titánok csapatától Imre Patrik, aki a címvédő Ferencváros gárdáját fogja erősíteni a 2020/2021-es jégkorong idény során.

Alaposan megosztotta a magyar jégkorong-társadalmat, hogy a szövetség eredményhirdetés mellett zárta le a járvány miatt ellehetetlenülő magyar najnokságot, amelyet az immáron kétszeres címvédő Fradinak „ítéltek oda”. Nem lesz könnyű dolguk a zöld sasoknak a szeptemberben induló kiírást is hasonló eredménnyel zárni, hiszen az erdélyi riválisokon túl a MAC is visszatért a mezőnybe, komoly kihívás elé állítva a többieket. Ebben a harcban a Székesfehérvárra 2011-ben érkező Imre Patrik már a fővárosiakat fogja segíteni, aki az elmúlt öt idény során 138 MOL, majd Erste Liga-mérkőzésen 25 pontig jutott, – 4 gól és 21 gólpassz volt a mérleg.

– Sokat köszönhetek a fehérvári klubnak, hiszen a mögöttem hagyott nyolc évben ott nevelkedtem, ott váltam profi jégkorongozóvá – nyilatkozta a hátvéd új csapata honlapjának.

– De eljött a váltás ideje, új kihívásra vágytam, és magasabb szintre szerettem volna lépni. Természetesen nagyon örültem a Ferencváros megkeresésének, utána már nem is volt kérdés, hol folytatom a pályafutásomat. Nagy megtiszteltetés, hogy egy ekkora klubban, rengeteg nagyszerű játékos társaságában játszhatok én is a jövőben. Az elmúlt két évben egyetlen trófea kivételével mindent megnyert a Fradi, amit Magyarországon meg lehetett nyerni, úgyhogy komoly kihívás is lesz az új állomáshelyemen szerepelni, meg kell majd találnom azt a szerepkört a csapaton belül, amivel a lehető legtöbbet tudok segíteni a társaknak az újabb sikerek felé vezető úton.