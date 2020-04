Új hobbikra lelt az öttusázó

Természetesen nem vált sportágat a Volán Fehérvár olimpiai kvótával rendelkező öttusázója, Kovács Sarolta. Azonban az edzések mellett új mozgásformákat is kipróbál.

A 29. születésnapját nemrég ünneplő Kovács Sarolta épp a pecabotok mellett vette fel a telefont Lajosmizsén, ahol – versenyek híján – a hétvégét töltötte.

– Viszonylag jól bírom a „bezártságot”, a szövetség és az edzők is segítenek, ahogy tudnak, online edzések, mentáltréningek is szerepelnek a programban. A lovaglás azonban nagyon hiányzik nekem, helyette biciklizem. Pedig korábban nem is szerettem kerékpározni, de egészen rákaptam, új hobbijaim lettek. A másik a horgászat, amit próbálgatok. A párommal vagyunk a víz mellett, senki sincs a közelünkben, tartjuk a távolságot a többi embertől. De ebben az időszakban is az a legfontosabb, hogy megtartsam a kondíciómat, fizikailag és lelkileg is a legjobb állapotban vészeljem át ezt a helyzetet – mesélte Kovács Sarolta. – A Magyar Öttusa Szövetség azon dolgozik, hogy hamarosan edzéslehetőséget biztosítson a versenyzőknek. Két koronavírusteszten is átestünk, a vizsgáltak közül senkiben sem mutatott ki antitestet a teszt, vagyis nem estünk át a betegségen.

A futást a Palotavárosi tavak környékén és Sárpentelén teljesíti a sportág 2016-os egyéni világbajnoka, a lézerfegyvert otthon is elsüti, a vívást pedig egy szúrópárna segítségével gyakorolja a négy fal között, mint ahogy kondizni, tornázni is tud.

– Aki a legjobban örül ennek a karanténos időszaknak az a kis Barack, mert sokkal több időt töltök a kutyámmal, sokkal többet lustizunk együtt – nevetett a sportoló, akinek az edzők online adják a feladatokat, motivációs filmeket töltenek fel a közös csoportba. Pszichológus is segíti az öttusázókat.

– Próbálok pozitívumokat keresni ebben az időszakban. A legfontosabb, hogy vigyázzunk egymásra, a lehető legkevesebb megbetegedés legyen az országban. Számítottam arra, hogy elhalasztják az olimpiát, de mégis megérintett. Azonban nem biztos, hogy ez nekem rosszul jön, hiszen november–december környékén szenvedtem fáradásos törést, így most van időm utolérni magam, s akár még jobban felzárkózni a nemzetközi mezőny elejéhez. Futásban fejlődni akartam, de ebben megakasztott a sérülés. Azonban épp a futás az a tevékenység, amit nem gátol a vírus, így most lehet előrelépni, s a lábam is teljesen rendben van.

A UIPM, vagyis a Nemzetközi Öttusa Szövetség terve az, hogy novemberben Mexikóban megrendezi a világbajnokságot, amennyiben minden nemzet fel tud készülni a viadalra. Egyelőre a 2021-es olimpia a biztos pont az öttusázók számára, egyéb viadalra most még nem lehet készülni. Kovács nyugodt lehet, hiszen olimpiai kvótával rendelkezik, de természetesen számára sem mindegy, hogy mikor versenyezhet újra. Mert akadnak ugyan kihívások, de a viadalok miliőjét semmi sem pótolja.

– Hiányzik az adrenalin. A pecázás nyugis elfoglaltság, bár éjszaka is figyelem a kapásjelzőt. Egy 8 és egy 10 kilós amurt fogtunk az első éjjelen, a saját fogásom egy pontyocska volt – adott hírt a történelmi kapásról Kovács Sarolta.