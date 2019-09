Új, fájdalmas érzések a tarsolyban

Hegyi Barnabás technikai KO-val szenvedett vereséget a budakalászi Félix Profi Box Gálán. A másik fehérvári ökölvívó, Serbán Henrik győzelemmel debütált.

„Min kell javítanom? A védekezésemen” – mondta mosolyogva Hegyi Barnabás jó két héttel a Harcsa Norbert elleni magyar bajnoki címmérkőzés előtt. A székesfehérvári ökölvívó elszántan készült a közös randevúig a profik között 11 győzelmet és 2 vereséget számláló Harcsa ellen. A hét évvel fiatalabb Hegyi Ember lokálpatriótaként Videoton-mezben lépett a zsúfolásig telt kalászi sportcsarnokban felállított ringbe, olyan dressz­ben, melyen a hét elején elhunyt labdarúgó-legenda, id. Horváth Gábor neve, s egykori mezszáma, a 3-as szerepelt. Harcsa Norbert sem rejtette véka alá érzéseit, a Ferencváros mezében érkezett a szorítóba. „Ez egy jó bunyó lesz!” – mondta az egyik kemény kötésű fiatalember csinos, ámde kevésbé érdeklődő kísérőjének, s valóban, a középsúly két kiválóságának küzdelme csemegének számított. Hegyi már az első pillanattól ment előre, folyamatosan tapadt a körbetáncoló Harcsára, de ütései most valahogy nem ültek igazán.

Tapasztaltabb budapesti ellenfele rendkívül szorosan és szinte minden felületet takarva védekezett, ugyanakkor egyeneseivel és horgaival is meg tudta bontani Barnit. Aki bármennyire is készült, nem védte magát kellőképpen. Minden menetben aktívabb volt az öt profi meccsén öt győzelmet arató (abból négyet KO-val nyerő) Hegyi, de tiszta találatokat a fedezékből visszatámadó Harcsa vitt be. A 10 mentesre tervezett összecsapás a nyolcadikban ért véget. Harcsa bal horga megfogta Barnit, aki kibillent, és a földre ült, de folytatta a küzdelmet. Azonban nem volt tiszta, Harcsa rárontott, s a vezetőbírónak kellett megállítania a mérkőzést. Első címmérkőzésén szenvedte el tehát profi pályafutása első vereségét a Hegyi Ember, aki új érzésekkel ismerkedett. S ezekből lehet építkezni, hogy újra harcba szállhasson a bajnoki övért.

– A védekezésen ment el a mérkőzés, és az azokból való visszatámadások hiányoztak. Ezen kívül Barni gondolkodásmódján is egy kicsit változtatnunk kell – vélekedett Füzesy Zoltán, a bokszoló felkészítését két hónapja irányító edző, aki jelezte, folytatják a közös munkát.

A gála másik székesfehérvári öklözője, az amatőrben válogatottságig jutó 21 esztendős Serbán Henrik győzelemmel debütált a profik táborában. A 4 menetes váltósúlyú összecsapás végén egyhangú pontozással hozták ki győztesnek Serbánt, aki nem adott esélyt ellenfelének, a jó nevű, de névrokona sikereitől és tudásától egyelőre elmaradó Kovács Istvánnak.