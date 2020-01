Új év, újabb erőpróbák jönnek

Amíg a hölgyeknél folytatódik a röplabda NB I Liga alapszakasza, addig a férfiaknál a következő kör veszi kezdetét januárban. A MÁV Előre-BERICAP idegenben rajtol, majd először 19-én lép pályára hazai környezetben.

Nem volt túlságosan rózsás a MÁV Előre-BERICAP őszi mérlege az NB I alapszakaszában, mindössze egy mérkőzésen tudtak győzni, a Debreceni EAC ellen. Így aztán a tabella hetedik, utolsó helyén fejezték be a sorozat ezen szakaszát. A folytatás sem ígér sétagaloppot, ráadásul sok utazással is jár, hiszen új ellenfélként került a csoportba a Vidux-Szeged és a PTE-PEAC Pécs gárdája is a már jól ismert Dunaferr SE és Szolnoki RK mellé. Mint ismeretes, a kék-fehérek már hetek óta az új vezetőedző, a Németh Ödönt váltó Gazsi Péter irányításával készülnek az előttük álló 2020-as esztendő megmérettetéseire.

A menetrend:

Január 12. 16.30 Sümegi RE–MÁV Előre-BERICAP

Január 19. 16.00 MÁV Előre-BERICAP–Dunaferr SE

Január 26. 15.00 PTE-PEAC–MÁV Előre-BERICAP

Február 2. 16.30 Szolnoki RK–MÁV Előre-BERICAP

Február 9. 16.00 MÁV Előre-BERICAP–Vidux-Szegedi RSE

Február 23. 16.00 MÁV Előre-BERICAP–Sümegi RE

Március 1. 16.30 Dunaferr SE–MÁV Előre-BERICAP

Március 8. 16.00 MÁV Előre-BERICAP–PTE-PEAC

Március 14. 16.00 MÁV Előre-BERICAP–Szolnoki RK

Március 22. 18.00 Vidux-Szegedi RSE–MÁV Előre-BERICAP