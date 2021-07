Új csapat épülhet Újvárosban

Szűk két hét múlva elkezdi a felkészülést a ligakupában győztes és a K&H női kézilabdaligában 8. helyen záró Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia.

Az már május közepén eldőlt, hogy a 2021–22-es idényben is ugyanazzal a szakmai vezetéssel vág neki a csapat, amellyel az ideit befejezte. Így Vágó Attila vezetőedző mellett Győri Ágnes kapusedző, valamint Horváth Tibor vezető erőnléti edző is a DKKA-nál folytatja pályafutását. Az állandóságot képviseli az is, hogy nemcsak ők, hanem a felnőttcsapat mellett dolgozó stábtagok is maradnak Dunaújvárosban.

Mint korábban kiderült, legfontosabb értékeit megtartja az egyesület, megállapodtak a folytatásról a csapat több kulcsjátékosával is, így a házi góllövőlista első három helyezettje, Bulath Anita, Kazai Anita, valamint Szalai Babett szintén tagja lesz az újjáalakuló Kohász játékoskeretének. A vezetőség további kontraktust írt alá Nick Viktóriával, Horváth Grétával, illetve Krupják-Molnár Beatrixszal, és Hlogyik Petra, valamint Wéninger Alexa is Dunaújvárosban marad. Rajtuk kívül Fodor Neszta, Husti Hanna, valamint Takács Cecília a DKKA-nál kezdi meg a következő szezon küzdelmeit.

Érkezők is lesznek szép számban, Kukucska Viktória, a 20 éves újvárosi nevelésű jobbszélső a Boglári Akadémia-SZISE csapatától tért vissza. A 23 éves cseh válogatott balátlövő, Jana Sustkovál a Banik Most együttesétől szerződött a Duna partjára, míg a 19 éves irányító, Farkas Johanna ugyancsak Boglárról tette át székhelyét. Nemcsak a balátlövő posztján, hanem jobbátlövőben is igyekszik megerősíteni a keretét az akadémia vezetése, mely a 27 éves, gólerős szlovén Dominika Mrmoljával képzeli el a jövőt. A szintén 27 éves Polics Tímea balátlövővel jelentősen erősödhetnek, ő 112 gólt lőtt az NB I/B Nyugati csoportjában második Kozármisleny csapatában. Kapusposzton a rutinos horvát Gabrijela Bešen a horvát ŽRK Koka Varaždin csapatától érkezik Anastasija Babovics helyére. A DVSC-től kölcsönbe kerül a gárdához a 20 éves irányító, Borgyos Panna, valamint megállapodtak a német beálló Saskia Wei­sheitellel is. A 31 éves játékos a francia Dijon gárdájától igazolt ide.