Ugyan a szünetben még vezetett, kikapott a Mol Fehérvár

Bizakodtak a fehérváriak, ha a bajnoki aranyérem megszerzéséhez immár csoda kell, hátralévő meccseiken becsülettel küzdenek. Az OTP Bank Liga labdarúgó NB I 21. fordulójában ezt a tettekkel is nyomatékosították.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Márton Gábor stílust váltott. Az eddig elegáns nadrágban, ingben, bőr, vagy éppen szövetkabátban dirigáló mester melegítőt húzott az MTK elleni bajnoki előtt. De nem csak ennyi volt a változás a Mol Fehérvár FC újabb derbijét megelőzően. A gólvonal előtt más ténykedett, mint eddig. Kovácsik Ádám sérülése után Emil Rockov védte a piros-kékek kapuját, most azonban harmadik portását is csatába küldte a vezetőedző. Kovács Dániel a hétközi Magyar Kupa-meccs után bajnokin is feladatot kapott.

A csapat újra az ötvédős rendszerben vette fel a küzdelmet a forduló előtt a tabella ötödik helyén álló MTK-val, a sérült Bolla Bendegúz hiányában a Fiola, Stopira, Muszliu belső hármas mellett Nego Loic és Hangya Szilveszter robotoltak a széleken.

Már az első perctől kemény összecsapások hangja törte meg a stadion csendjét, agresszívan futballozott az MTK. Éppen az agresszivitás elcsúszott lendületét használták ki a fehérváriak a 8. percben. A jobb oldalon húztak el a kilépő Mezei mellett, Dárdai futott el a szélen, kapta is a remek zsugát, amivel az alapvonalig viharzott, onnan adott vissza, a balról érkező Hangya Szilveszter pedig 14 méterről erőből belsőzött pontosan a rövid sarokra, 1-0. A bekapott gól után öt perccel lépte át először a felezővonalat az MTK, de akkor Schön Szabolcs iramodott meg, s ballábas, életerős löketét kellett védenie Kovács Dánielnek. Ez egy cseppet sem vett vissza a Vidi labdabirtoklási vágyából. Különösen Zivzivadze szerette ekkortájt a lábán táncoltatni a lasztit, Hangyával játszottak össze, mikor közelről, ballal az oldalhálóba durrantott. A vendégek igyekeztek feljebb férkőzni, azonban ha át is jutott az MTK a középpályán, Fiola és Muszliu határozottan és biztos lábbal szűrtek. Adódott lehetőség az újabb gólszerzésre is, a szünet előtt nem sokkal Petrjak 16 méterről tüzelt laposan, de labdája elsuhant a hosszú sarok mellett. Válaszként Mezei nyújtóztatta meg Kovács Dánielt, a 11-es pont magasságából megküldött szabadrúgást kellett nagyot repülve védenie a fehérvári hálóőrnek.

A Vidi nem, Michael Boris azonban kettőt is cserélt a szünetben. Ikenne-King frissességében a jobb szárnyon, míg Palincsár hatékonyabb játékszervezésében látta az MTK a csapat feltámadását, s nem is kellett sokat várniuk az első akcióra: Schön szép csellel ment el a bal szélen, majd a középen üresen érkező Vargát játszotta meg, a Fraditól érkezett támadó 13 méteres lövését bravúrral védte Kovács. Az 52. percben is hatalmasat védett Varga Roland 18 méteres szabadrúgásánál. A keresztlécre tolta a labdát, a visszahullóra azonban Bojan Miovski startolt a leggyorsabban, s közelről a hálóba stukkolt, 1-1. Nem sokkal később léphetett volna újra egyet a becsületéért a Vidi. Zivzivadze vitte fel a labdát a bal oldalon, remek mozdulattal tekert középre, a tisztán érkező Petrjak azonban épp a kapusba lőtte. Hármas cserével próbálta felrázni együttesét Márton Gábor a 61. percben. S éppen az egyik friss ember, Bamgboye vétett buta szabálytalanságot, Schönt lökte el a 16-oson belül a 72. minutumban. Varga Roland a büntetőt magabiztosan helyezte a jobb sarokba, 1-2. Az utolsó tíz percre az új szerzemény, a belga Sammy Bourard is beszállt, de csodát ő sem tudott tenni. Ráadásul a meccset eggyel kevesebb játékossal fejezte be a Vidi, Alef második sárgája után kapott piros lapot a 92. percben.

A Mol Fehérvár FC egygólos előnyét elbukva kapott ki.