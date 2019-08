Úgy tűnik, Ercsiben nagy baj van

A megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság második fordulójában kétgólos hátrányból fordított a Sárosd, a Gárdony felettébb magabiztosan nyert az Ikarus-Maroshegy otthonában, míg a Martonvásár valósággal kiütötte a Fejér Megyei Kupa címvédőjét, az Ercsi együttesét.

Sárosd Kronos Sport–Flavus Velence 3-2 (0-2)

Sárosd, 200 néző Vezette: Cseh Roland.

Sárosd Kronos Sport: Rauf T. – Susa, Handl, Arany (Dvéri Zs.), Vida T. (Balogh B.) – Rottmann, Kosaras, Dobsa (Kargl), Szekeres – Kovács S., Szabó N. Vezetőedző: Dvéri Zsolt.

Flavus Velence: Boldog – Hushegyi, Totsche, Boda, Szalai P. – Bartha, Zsigmond B., Kristóf, Kovács D. – Klauz (Gulyás), Szilágyi N. (Oláh). Vezetőedző: Oláh Attila.

Gól: Kovács S. (68.), Szekeres (73.), Handl (90.), ill. Szilágyi N. (33.), Zsigmond B. (39.).

Kiállítva: Kosaras (66.), ill. Kristóf (84.), Hushegyi (92.).

Jók: Kovács S., Handl, ill. senki.

Remek időben, kitűnő talajú pályán kezdődött a forduló rangadója, amelyen a hazaiak kezdtek jobban, de az idő múlásával a Velence lassan átvette a játék irányítását, és a 33. percben előnyhöz is jutott. Egy bal oldali akció után Klauz Máté adott középre, ahol Bar­tha Tibor érkezett, utóbbi lövését Rauf Tivadar csak kiütni tudta, a kipattanó labdára Szi­lágyi Norbert eszmélt a leg­gyorsabban, és a kapuba lőtt, 0-1. A gól felébresztette a Sárosdot, a vendéglátók tetszetős támadásokat vezettek, amikor a 38. percben Bartha szabálytalankodott Szabó Norberttel szemben. A velencei játékosnak volt már egy sárga lapja, de Cseh Roland játékvezető ahelyett, hogy kiállította volna, továbbot intett, a megszerzett labdát pedig Zsigmond Bence köszönte szépen, és a kapuig menetelve Rauf mellett a hálóba rúgta, 0-2. A házigazdák hiába reklamáltak, a játékvezetőt ez nem hatotta meg. A második félidőt aztán nagyon megnyomta a Dvéri-csapat, fölényüket Kovács Sándor szabadrúgásból elért zúgó kapufája is jelezte. A 66. percben viszont tíz főre olvadtak a sárosdiak, mert egy középpályán történt ütközés után Kosaras Szabolcsot kiállította a játékvezető. A 68. percben emberhátrányban szépített a Sárosd: Kovács S. szánta el lövésre magát, labdája a kapu jobb oldalában landolt, 1-2. Alig telt el öt perc, Szekeres Marcell-lel szemben szabálytalankodtak a védők a 16-oson belül, a megítélt 11-est a sértett értékesítette, 2-2. A Sárosd ezt követően beszorította ellenfelét, a vendégek az akciókat rendre durva szabálytalankodással állították meg. A 84. percben tíz főre olvadt a Velence is, Kristóf Gergőnek jutott társainál előbb a meleg vízből. A 90. percben viszont megszerezte a vezetést és egyben a győztes gólt is a hazai csapat. Dvéri Zsolt remekül csavarta a labdát a 16-oson belülre, Handl Szabolcs érkezett a legjobb ütemben, és a tehetetlen Boldog Zoltán mellett a kapuba fejelt, 3-2. A 92. percben a látogatóktól Hushegyi Csabát is kiállították. A Sárosd a második félidei teljesítményével megérdemelten nyerte meg a találkozót.

Tudósított: Dérfi Zoltán

Ikarus-Maroshegy–Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő 1-4 (0-3)

Székesfehérvár, 150 néző Vezette: Szabó Dániel.

Ikarus-Maroshegy: Gável – Varga F. (Boros M.), Bíró, Jámbor (Hart), Dopuda – Andróczi, Victor (Kovács L.), Vadászi (Békefi), Léki – Farkas G., Zsöllei (Mátyus). Edzők: Borsányi István, Gelencsér Tibor.

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő: Erdélyi – Balogh Á., Rodenbücher I., Mód, Kónya (Parádi) – Balassa (Kocsis M.), Radács (Fekete), Pump, Koronczi – Endrefalvi, Tóth T. Vezetőedző: Balogh Zsolt.

Gól: Kovács L. (60.), ill. Tóth T. (9., 52.), Rodenbücher I. (21.), Balogh Á. (40.).

Jók: senki, ill. Mód, Tóth T.

Minőségi különbség volt a két csapat között ezen a mérkőzésen, a vendégek végig kézben tartották a találkozót, és megérdemelten nyertek, kihasználva az Ikarus-Maroshegy durva védekezési, valamint kapushibáit.

Tudósított: Mezővári Balázs

Ercsi Kinizsi–Martonvásár 0-4 (0-4)

Ercsi, 200 néző Vezette: Szücs László.

Ercsi Kinizsi: Schön – Holentoner, Horváth B., Hoffmann, Hamar – Gróf (Tóth K.), Jerzsabek (Bálint), Kondreska (Ivacs), Bognár B. (Sábics) – Szalánczi, Kővári L. (Zsigmond L.). Vezetőedző: Lieber Károly.

Martonvásár: Benkő – Király J., Szeidl (Durrant), Erdei, Schäffer – Neuvert (Patkós K.), Seregy (Juhász B.), Kővári F., Kádár (Süle) – Cservenka, Szilágyi I. Vezetőedző: Patkós Csaba.

Gól: Király J. (5., 37.), Kádár (41., 44.).

Jók: senki, ill. az egész csapat.

Az 5. percben Király János lépett ki a bizonytalankodó védők között és a kapuba gurított, 0-1. A 17. percben ismét Királyé volt a főszerep, most átemelte a tehetetlen kapust, 0-2. A 41. percben Kővári Ferenc visszafejelt labdáját Kádár József bólintotta a hazai kapuba, 0-3. A 44. percben Kádár második gólját szerezte fejjel, 0-4. Ez az eredmény azok számára lehet meglepő, akik nem látták az Ercsi eddigi felkészülési, kupa- és bajnoki mérkőzéseit. Van megoldandó feladat bőven, ilyen mélyponton az elmúlt tíz évben nem volt az egyesület.

Tudósított: Flórián Gábor

Főnix-Baracska–Mór 0-3 (0-1)

Baracska, 100 néző Vezette: Jónás Péter

Főnix-Baracska: Barsch – Eckl, Jámbor (Peringer), Knausz, Imrik (Szaniszló) – Kertész, Tanárki (Hanzli), Zoboki (Da Silva), Martin (Fodor Máté) – Bognár I., Ambrus. Vezetőedző: Pavlik József.

Mór: Kiss M. – Kaszás (Végvári), Grecsó, Bognár B. (Cseh), Kosztolányi – Lattenstein, Ferencz, Kovács K., Varga B. (Erni) – Tar (Osgyán), Petruska (Pataki). Vezetőedző: Petres Tamás.

Gól: Kosztolányi (26., 62.), Bognár B. (49.).

Jók: Kertész, Imrik, Ambrus, ill. az egész csapat.

A 10. percben a Főnix labdát szerzett a pálya közepén, két passz után Bognár Imréhez került a játékszer, aki Tanárki Mihályt ugratta ki középen, de a csatár a jól kimozduló Kiss Mátéba rúgta a labdát, a kipattanóra Martin Dávid érkezett, ám a keresztbe csúszó vendégvédőkről szögletre vágódott a lövés. Többet birtokolta a Mór a labdát, de a betömörülő védelmet nehéz volt feltörni. A 25. percben egy beívelt labdát Kosztolányi Bence fejelt a kapuba, 0-1. A 32. percben jobb oldali szabadrúgás után Eckl Patrik fejelt kapura, ám a labda az oldalkapufáról az alapvonal mögé pattant. Hihetetlen jelenettel biztosította be a mérkőzést a vendégcsapat…Letámadás után Kertész Attila szerzett labdát az ellenfél térfelén, aki jól indította Hanzli Pétert, utóbbi érthetetlen módon nem az ellenfél kapuja felé vette az irányt, nem használta ki a többszörös emberelőnyt, hanem visszafelé passzolt, amit a móriak köszöntek szépen, és Bognár Bence révén értékesítették az ajándékba kapott lehetőséget, 0-2. Ezt követően egy előrevágott labdát Barsch Gábor vétett el a 62. percben, Kosztolányi pedig az üres kapuba passzolt. 0-3. Rutinosabb és jelenleg jobb csapat a Mór, megérdemelten nyerte a mérkőzést a nagyon sokat hibázó hazaiak ellen. A Főnixnek továbbra is nagy gondot jelent a helyzetek kihasználása.

Tudósított: Pavlik József

Kisláng-Telmex–Sárbogárd 0-0

Kisláng, 150 néző Vezette: Szabó László.

Kisláng-Telmex: Ányos – Kassai J., Árki, Dudar K., Dudar E. (Tury-Nagy) – Simon I., Juhász J., Komlós, Balogh Z. (Lévai) – Kovács T. (Gergely), Kassai Cs. (Erdei). Vezetőedző: Rehák Viktor.

Sárbogárd: Matócza – Laták (Horváth Zs.), Kindl, Gulyás-Kovács, Buzás (Nagy Á.), Kókány, Majláth, Gráczer, Demeter (Bezerédi), Paget, Rodenbücher (Luczek). Vezetőedző: Pajor László.

Jók: az egész csapat, ill. Majláth, Buzás.

Az első percektől kezdve látható volt, hogy egy nagyon összeszedett hazai csapattal szemben kell megküzdeniük a bogárdi futballistáknak. Helyzeteket is egyenlő arányban láthattak a szurkolók, előbb a vendégek veszélyeztettek, később a Kisláng izzasztotta meg Matócza Dánielt. A második félidőben Erdei Barnabás beállt, és akár el is dönthette volna a mérkőzést, de hiába vette célba a hosszú alsó sarkot mindkétszer, nem járt sikerrel. A végéhez közeledve a Sárbogárd kicsivel nagyobb nyomást helyezett vendéglátóira, a látogatók elsősorban szögletekből veszélyeztettek. Igazságos döntetlen született.

Tudósított: Juhász Fanni

Lajoskomárom–Bodajk 4-3 (3-1)

Lajoskomárom, 200 néző Vezette: Kovács Róbert.

Lajoskomárom: Kajári – Hanák, Vass, Kövecses, Orbán A. (Imre) – Fodor Márton, Gergye (Szabó Z.), Szili B. (Szakáts), Falvai – Czéhmeiszter (Reizinger), Vései. Vezetőedző: Megyeri János.

Bodajk: Csikesz P. – Orosz, Bregócs, Kovács J., Molnár T. (Joó) – Kovács T. (Prill), Kővári B., Fülöp (Takács V.), Nagy F. – Dreska, Klein. Vezetőedző: Takács Viktor.

Gól: Fodor Márton (9., 32.), Gergye (12.), Orbán A. (57.), ill. Molnár T. (30.), Klein (48.), Fülöp (60.).

Kiállítva: Falvai (90.).

Jók: Kajári, Hanák, Kövecses, ill. Kovács J., Kővári B., Klein.

Bekezdett a hazai csapat, Vass Dávid jó ütemű indításával Fodor Márton lépett ki és 10 méterről talált a hálóba, 1-0. A 12. percben Fodor M. szolgálta ki Gergye Krisztiánt, aki kissé jobbról átemelte a labdát a kifutó Csikesz Péteren, 2-0. A 30. percben gyors jobb oldali akció után Molnár Tamás fordult le, és 10 méterről szépített, 2-1. A 32. percben Fodor M. cselezgetett a kaputól 25 méterre, majd hatalmas gólt lőtt a jobb felső sarokba, 3-1. A 48. percben Klein Márk szerzett szemfüles gólt, 3-2. A 57. percben egy 22 méteres szabadrúgást Orbán Alex élesen lőtt a kapu irányába, a labda a hosszú sarokban kötött ki, 4-2. A 60. percben egy gyors kényszerítőzés után Fülöp Alex révén ismét szorossá vált a mérkőzés, 4-3. A 90. percben Falvai Dániel második sárga lapja után a kiállítás sorsára jutott. Változatos, közönségszórakoztató mérkőzésen a sok ziccert elhibázó lajosiak megérdemelten nyertek a jó benyomást keltő újonc Bodajk ellen.

Tudósított: Mosberger Mátyás

A Tordas FÉSZ Zrt.–­Enying-­összecsapásra a két klub megegyezése szerint 2019. szeptember 18-án 17 órakor kerül sor.