Tüzet kell szítaniuk

Alapszakasz-értékelő szurkolói fórumot tartott a Hydro Fehérvár AV19 vezetősége, ahol az elmúlt viharos időszakot értékelték a felek.

Gál Péter Pál, az Alba Volán SC elnöke, Szélig Viktor general manager mellett Antti Karhula vezetőedző és Arttu Luttinen másodedző várta a kérdéseket. A Hannu Järvenpää menesztését követően vezetőedzővé előlépő Antti Karhula kezdésképpen kiemelte a csapat hullámzó teljesítményét, amibe beletartozott a jó csapatok elleni meglepően jó, és a középcsapatok elleni meglepően rossz teljesítmény. A finn szakember elmondta, a fő csapásirány a csapat játékában továbbra is változatlan, olyan részleteken kell változtatni, mint a kapuk előtti agresszivitás, és a játék egyszerűsítése.

Arttu Luttinen volt játékosként érkezett a kispadra, a finn szakember pedig meg is kapta a kérdést, hogy nem szeretne-e játékosedzőként dolgozni.

– Úgy látom, hogy elég jó képességű, játékos van a keretben, úgyhogy nincsen már rám szükség a jégen. Szép emlékeket őriztem a klubról, így egyértelmű volt, hogy Antti megkeresésére visszatérek. A keret nagy részét már ismertem régebbről, így azonnal bele tudtam ugrani a munkába,

A kezdő beszédeket követően jöhettek a kérdések, elsőként a középcsapatok elleni teljesítménnyel kapcsolatban.

– Mentális szempontból kell ezeken a mérkőzéseken fejlődnünk, mert hiába készülünk fel fizikálisan, ha nincs meg az a fókusz, ami a top csapatok elleni találkozókon megvan. Nagyon nehéz olyan együttesek ellen irányítani, amelyek öt emberrel védekeznek, de meg kell tudnunk törni őket, ha máshogy nem, akkor mélyre belőtt korongokkal. Az a harcosság, az a tűz, küzdés kell a középszakaszban, ami a bravúrgyőzelmeket hozta – válaszolt Karhula.

A tavalyi alapszakaszhoz viszonyítva jóval kevesebb hátvédgól is szóba került, amit szintén mentális okokkal magyarázott a vezetőedző: mindenki magasra tette a lécet idénre, így amikor az első 5-10 mérkőzés nem az elvárásoknak megfelelően sikerült, ami rányomta a bélyegét a folytatásra. Sokkal jobban kell vigyázni a korongra a védekező harmadban, hogy nagyobb magabiztossággal léphessenek fel a hátvédek.

Järvenpää mester menesztésével kapcsolatban Gál Péter válaszolt.

– A Magyar Kupa-hétvége előtt azt nyilatkoztam, hogy a kupa eredményétől függően újra átgondoljuk a dolgokat. Így is tettünk, és mivel az az aranyszabály nem változott, hogy az egész csapatot nem tudjuk lecserélni, nem volt más választásunk.

Pozitívumként került elő a fiatalok helyzete, főként Szabó Bence, Mihály Ákos és Kiss Roland személyében. Ezzel szemben érkezett a meglátás, miszerint kevesebb a válogatott játékos a keretben, mint korábban, amit Gál Péter a rivális, nemzetközi ligákban szereplő csapatok (MAC, DVTK) megjelenésével magyarázott. Hozzátette, ez érthető folyamat, ám Fehérváron a jövő válogatottja is épül.