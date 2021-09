Túlórás Volán-győzelem

A Hydro Fehérvár AV19 lejátszotta harmadik felkészülési mérkőzését, ami egyben Ifjabb Ocskay Gábor emlékmérkőzés is volt. Az ellenfél a Majoross Gergely által irányított HC Nová Zámky volt.

326 nap után játszhatott újra hazai jégen közönség előtt a Volán, ennek ellenére messze nem fogadta telt ház a csapatokat. A Hydro Fehérvár AV19-ben visszatért a sérüléséből felépülő Bartalis István, de továbbra is a maródiak listáját erősítette Andrew Sarauer és Stipsicz Bence. A túloldalon több ismerős arcot is láthatott a publikum. Az érsekújvári kapuban az a Christian Engstrand állt, aki a 2014/2015-ös szezonban a Volán ketrecét őrizte. A vendég kispadon pedig a Fehérvár és a magyar válogatott egykori kiválósága, Majoross Gergely foglalt helyet.

Alig 25 másodperc telt el a találkozóból, amikor Hári János kiállítása után máris gyakorolhatta az emberhátrányos védekezést a hazai együttes. A fór alatt beszorult a Volán, Reini majd Stevulak lövésénél is nagyot kellett védenie Tirronennek. Nem sokkal később a Fehérvár is megmutathatta, mit tud létszámelőnyös szituációban. Magosi, Shaw és Bartalisnak is volt helyzete a két perc alatt, de a találkozó első gólja még váratott magára. Magához ragadta a kezdeményezést a Hydro Fehérvár AV19, de Hári, majd a lepattanóból Atkinson sem tudott túljárni az exvolános Engstrand eszén. A harmad derekán kettő az egyben ugrott ki az Érsekújvár, de a hazai védő megoldotta a feladatot, majd újabb hazai emberelőny következett, de Atkinson távoli löketén kívül nem veszélyeztettek Háriék. A szünetig sem változott sokat a játék képe, a Fehérvár játszott fölényben, de a vendég védelem és Engstrand hárította a próbálkozásokat.

A második játékrész érsekújvári helyzetekkel kezdődött, először Siska, majd Stavulak került Tirronennel szembe, a finn hálóőr azonban megőrizte kapuját a góltól. Néhány perc elteltével kiegyenlítettebbé vált a játék, Rétfalvit hozták ziccerbe a társak, de a helyzet kimaradt. Nem úgy a másik oldalon, a kapu előtti kavarodásban Misikak passzírozta át a korongot a fekvő hazai védelmen, 0-1. Kilenc minutummal a harmad vége előtt kezdett magra találni a Volán, Hári szép cselei után Kuralt lőhetett tisztán, de próbálkozása elhalt a kapusban. Lendületbe jöttek a hazaiak, de a helyzetek kihasználásával hadilábon álltak. A folytatásban sem tört meg a jég, sőt egy újabb hazai fór során majdnem a vendégek találtak be. Nilsson eladott korongja után Stevulak, majd Michal Roman is lőhetett, de szerencsére mindegyikőjük pontatlanul célzott.

A záróetapnak szikrázó hangulattal vágtak neki a felek, a vendégek kapuja mögött Shawnak és Kuraltnak akadt nézeteltérése az érsekújvári védőkkel. Kisvártatva ismét öt a négy ellen jöhetett a Fehérvár, be is szorult a Nové Zámky, de a pakk a gólvonal előtt és nem mögött csúszott el. A harmad kilencedik percében megtört a jég. Petan szerzett korongot a félpályánál, kiugratta Bartalist, aki kíméletlenül vágta a korongot a kapu jobb felső sarkába, 1-1. Felpörgött a mérkőzés, Farley lövése éppen csak elkerülte a kapuvasasat, majd Tirronen hozta rá a frászt a védőkre, no meg a hazai szurkolókra, amikor kapujából kikorcsolyázva eladta a pakkot, de a vendégek nem tudtak élni a lehetőséggel, a túloldalon Shaw lövését hárította Engstrand. Az utolsó percekben Erdély léphetett ki egyedül, de a kapusba lőtt, majd Mihály közelijét védte Engstrand. Következett a hosszabbítás. A ráadásnak emberelőnyben vágtak neki Háriék, majd már egyenlő létszámban Fournier döntötte el a mérkőzés sorsát, távoli lövése talált utat a kapuba, 2-1. Folytatás pénteken 19-15-kor a Gyergyó ellen.