Túlórás magyar győzelem a döntő csata előtt

Bár vezetni is tudott a magyar jégkorong-válogatott ellen Románia az olimpiai selejtezőtorna második játéknapján, a hosszabbításban végül magyar siker született.

Még egy perc sem telt el a mérkőzésből, amikor Daniel Tranca emberelőnyből mattolta Arany Gergelyt, 0-1. Nem tartott sokáig a vezetés, másfél perccel később érkezett a fehérvári válasz, Andrew Sarauer a kapuvasat is érintő találatával egalizált a magyar csapat, 1-1.

A középső harmadban dominálni tudott Jarmo Tolvanen szövetségi kapitány együttese, üres kapus helyzet is maradt ki, újabb találatot viszont nem sikerült bevinni.

Egészen a 45. percig kellett várni az újabb találatra, amiről az első felnőttválogatott-beli találatát jegyző Papp Kristóf gondoskodott. A 18 esztendős, Amerikában pallérozódó támadó egyedül mehetett Polc Patrik ellen, és nemhogy meg tudta őrizni hidegvérét a nagy lehetőség során, még el is fektette a hálóőrt, mielőtt a kapuba emelt, 2-1. Kettős emberhátrányt is ki kellett védekezniük Saraueréknek az előny megtartásáért, ám az öt perccel a mérkőzés vége előtt így is elszállt. Anton Butuchnov került ziccerbe, és nem is hibázott, 2-2.

A hosszabbítást aztán a lehető legrövidebbre zárta a magyar együttes, 15 másodperc elteltével Erdély Csanád foglalta fehérvári „gólkeretbe” a találkozót, kíméletlenül a bal felsőbe lőve a pakkot, 3-2.

– Nyilvánvalóan jobban örültünk volna egy rendes játékidős sikernek, de ezt a győzelmet is meg kell becsülni – nyilatkozta a mérkőzést követően Erdély. – A mérkőzés nagy részében irányítani tudtunk, az pedig, hogy nem mentek be a nagy helyzetek, benne van a pakliban. Látszott a románok játékán, hogy előselejtezőből érkező csapatként nincs veszítenivalójuk, keményen, harciasan játszottak, míg mi időnként belekényelmesedtünk a játékba. A folytatásban is mindenki teszi majd a dolgát becsülettel, és bár kicsit más taktikával, de ugyanazzal az elszántsággal lépünk majd jégre vasárnap is.

– Nagyon hajtós, szoros mérkőzést játszottunk – értékelt a „góldebütáns” Papp Kristóf. – Hatalmas élmény volt az első gól megszerzése, ráadásul fontos időben született, azzal szereztük meg a vezetést. Ismerjük jól a briteket, gyors és kemény hokit játszanak, mindent bele kell adnunk a győzelemért.

A vasárnap magyar idő szerint 19 órakor a házigazda Nagy-Britannia lesz tehát a magyar csapat utolsó ellenfele, a képlet pedig végtelenül egyszerű: amelyik fél nyer, az továbbjut az olimpiai selejtező következő fordulójába.