Túl van a műtéten a korábbi gólkirály, Szabó József

Túljutott az operáción a Vidi egykori gólkirálya, az 1984–85-ös menetelés egyik hőse, Szabó József. Pénteken hagyhatja el a kórházat.

Pénteken délben tolták be a műtőbe, délután 3-kor zárult a beavatkozás, az egykori csatárnak bár még vannak fájdalmai, egyre jobb a közérzete és a hangulata. A 64 esztendős Szabó József hónapokat várt az operációra, ami a korona­vírus miatt húzódott.

– Minden a legnagyobb rendben, nem volt egyszerű műtét, fűrészeltek, faragtak. Friss a seb, amit még természetesen érzek, ha minden jól alakul, pénteken elhagyhatom a fehérvári kórházat, következik a rehabilitáció, a gyógytorna, reményeim szerint 7-8 hét múlva élhetek normális, illetve ahhoz közeli életet.

Az igazság az, hogy az utóbbi két évben már nagyon komoly fájdal­maim voltak, elhasználódtam.

Szabó József másfél éve ­térdműtéten esett át, a jobb lábába került protézis, ezúttal a bal csípőjét hozták rendbe.

– Már 2018 októberében mondták az orvosok, a csípőmet érintő beavatkozás is elkerülhetetlen. Egyelőre a másik csípőm rendben van, de a bal térdemet is alighanem operálni kell majd. Az igazság az, elkoptak a kerekek… Március 8-án került volna sor a műtétre, aztán az időpont átkerült március 13-ra, aminek nem örültem, ugyanis péntek volt, később ez is tolódott, ugyanis a járvány miatt csak az életmentő műtétekre került sor. Két hete szóltak, hogy rövidesen sorra kerülök, néhány papírom lejárt, újabb gócvizsgálatokra került sor, pár napja pedig végre megtörtént a beavatkozás. Jó, hogy túl vagyok rajta.

Játékosként tulajdonképpen szerencsés volt, bár sérülése azért akadt. 1979 szeptemberében a Fradi ellen Jancsika Károly szerelési kísérlete nyomán tört el a szárkapocscsontja, pontosan két évvel később, a Volán SC ellen az újonc, első élvonalbeli mérkőzésén szereplő Kürtösi szintén eltalálta a szárkapocscsontját. Miután a profi futballal szakított, Ausztriában folytatta.

– Nyolc évet húztam le a szomszédban, 32 évesen a harmadik ligás ASK Bruckhoz szerződtem, végül az ötödik vonalban búcsúztam negyvenévesen, a Krumbach csapatában. Ahogy idősödtem, egyre több lett a gondom, az osztrákoknál kétszer operáltak porccal, valamint kétszer részlegesen beszakadt az Achilles-ín, ami miatt kihagyni kényszerültem mérkőzéseket. Az utóbbi években már kispályás meccseken sem szálltam be, annyira fájt minden lépés, a futás különösen. A Vidi öregfiúk fellépéseit évekig én szerveztem, ­miután játszani már nem tudtam, átadtam ezt a feladatkört Csucsánszky Zoltánnak. Elein­te elkísértem a csapatot a gálameccsekre, később már nem. Azt már nem tervezem, hogy még futballozom, szeretnék egészségesen élni.

A nyáron, az új szezon kezdetén szeretne visszatérni a MOL Aréna Sóstó lelátójára, a régi játékostársakkal, kollégákkal nézni a meccseket.

A Vidinél továbbra is vezeti a gólvágók örökranglistáját, 111 találattal, a tavaszi idényben ötször eredményes Nikolics Nemanja közelít, immár 92 gólnál jár.

– Drukkolok a csapatnak.

A csúcsoknak pedig az a sorsa, hogy megdöntsék őket.