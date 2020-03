Túl van a felén a Dunaferr maratoni párja

Február harmadik hetében indult melegebb éghajlatra a Dunaferr Kajak-Kenu Szakosztály két maratonista kajakosa, Máthé Krisztián és Katona Lili, s bár megfáradva, de még mindig motiváltan gyűjtik az edzőtábor második felében is a kilométereket az Ibériai-félszigeten

– Két hét után már nyugodtan mondhatom, hogy belecsaptunk a lecsóba. Első héten még az egyéni iramevezéseké volt a főszerep, mikor a mozgást rendbe raktuk, szoktuk a vizet, és megkerestük az ideális időpontokat az edzések kezdetére – tájékoztatta lapunkat a tavalyi, Kínában megrendezett maratoni kajakkenu-világbajnokságon párosban ezüstérmes Máthé Krisztián, aki szerint Sevilla nagyon népszerű mind a kajak-kenusok, mind

az evezős sportolók számára.

– A második héten elkezdtük a résztávos edzéseket is, ahol már gyorsabb tempóban mentünk, emellett többször is eveztünk 20 km felett, sőt, szombaton például leeveztem az első harmincast is egy négyes bolyban Kulifai Tamással, Gecse Mártonnal, és Szántói-Szabó Tamással, és külön öröm, hogy nagyon jó időt sikerült kajakoznunk. Krisztián egyébként a héten mindig Kulifai Tamással, a négyes hajóban a londoni ötkarikás játékokon 1000 méteren ezüstérmes kajakosával edz, iramokat és sebességet gyakorolnak, ennek pedig úgy érzi, hogy meg is lesz az eredménye. Érdekesség, hogy az edzések mellett napi 15 kilométert rollereznek a versenyzők a szállásuk és az edzőpálya között.

– Egyébként a kiegészítő futásoknál van most egy kis bajom – a jobb lábam hajlítóizmát meghúztam, így futni nem tudok. Eddig egy nagyon hasznos, fárasztó és jó tábort tudatunk magunk mögött szerintem, és nem lehet okunk a panaszra, nagyon gyorsan elrepült ez a két hét. Katona Lili, Krisztián párja is ugyanabban az edzőközpontban készül, és neki is nagyon jól halad a felkészülése.

– Hihetetlenül gyorsan eltelt ez a két hét, igaz a második hét vége felé éreztem, hogy kezdtem beleesni a gödörbe a fáradtság miatt, de egy nap lazább evezéssel túl is lendültem ezen – mondta el Lili, aki szintén nem úszta meg a hétvégi teljesítménypróbát: szombaton a felnőtt maratoni világbajnoki Kiszli Vandával és Dóri Bencével teljesítették az embert próbáló távot.

– Utána egy kis kirándulás következett, mentünk megmászni a Gibraltár kilátót, ahol nagyon aranyos kis majmokkal is találkoztunk, a kilátás pedig gyönyörű élményt adott. Ez után 11 órát aludtam, annyira elfáradtam, pedig alapjáraton nekem mindig korán kipattan a szemem. Remélem, az utolsó hét is jól fog sikerülni, és akkor elmondhatom majd, hogy talán ez volt az eddigi legjobb edzőtáborom, amit külön köszönök a Dunaferrnek, hogy biztosítottak a számomra.