Túl sok volt a hiba a kézimeccsen

Pont nélkül tért haza az újonc otthonából a Gárdony-Pázmánd NKK NB I/B-s női kézilabdacsapata a pontvadászat 5. fordulójában.

Komárom VSE – Gárdony-Pázmánd NKK 27-20 (12-9)

Komárom, 110 néző. Vezette: Csuka, Kocsis

Komárom: Kiss O., Kubina (kapusok) – Vajda 8/3, Simsik 7/5, Tarjányi 5, Szabó-Kovacsicz 4, Temes 2, Karalyos 1, Kocsis Á., Lennert, Gengeliczky, Pozsgay, Pint, Király, Molnár Zs., Póczik. Edző: Nagy Péter

Gárdony: Vajk – Győrffy 5, Czuczu 2, Becséri 2, Nagy A. 1, Bocsi, Ágoston 3. Csere: Németh Zs. (kapus), Vernes 3, Pados 2/1, Hargitai 2, Sárvári, Szilágyi, Szűcs N., Hamuth, Dublinszki. Edző: Virincsik Anasztázia

Kiállítások: 12 ill. 2 perc

Hétméteresek: 10/8 ill. 5/3

Sejteni lehetett, hogy nem lesz egyszerű pontokat szerezni a Komárom VSE csarnokában. Hiába újonc együttes az NB I/B-ben, a mezőny legjobb csapataival is szoros mérkőzéseket vívott a KVSE, s csupán egygólos vereségeket szenvedett. Mint például a negyedik körben a NEKA vendégeként. A Gárdony-Pázmánd lányai a Csurgó felett aratott győzelem után három nap pihenőt kaptak, majd elszántan készültek az északiak ellen.

Nem is indult rosszul a komáromi összecsapás. Tarjányi góljára Ágoston válaszolt azonnal, majd a másik szélről kétszer is eredményes Győrffy Réka góljaival 4-2-re vezetett a tóparti egylet. S tette ezt utoljára a meccsen. Mert Vajda Lucát képtelenek voltak tartani Padosék, no meg nehezítette a vendégek dolgát, hogy a komoly NB I-es rutinnal rendelkező Szabó-Kovacsicz Mónika és Tarjányi Szilvia is menetrendszerűen köszönt be. A szünetben három góllal vezetett a Komárom, s fórját fordulás után tovább hizlalta. Hargitai góljával a 41. percben zárkózott fel egy gólra a Gárdony (15-14), de aztán borzasztó technikai hibák sorával, és rettentő gyér gólterméssel rukkoltak elő, s a hazaiak végül meggyőző fölénnyel tartották maguknál a pontokat.

A Nyugati csoport tabellájának hetedik helyére visszacsúszó Gárdony-Pázmánd október 22-én 18 órától hazai pályán javíthat a Győri ETO U19-es gárdájával szemben. Óriási szükség van a pontokra, hiszen a reform előtt álló bajnokság legjobb hat csapata között kellene végezni a biztos bennmaradásért.