Túl nagy tempót diktált a NEKA, nem bírták a Fejér megyei lányok

A női kézilabda NB I/B nyugati csoportjának nyolcadik játéknapján a NEKA csapata látogatott Gárdonyba. Szoros első félidő után kimagasló játékkal rukkoltak elő a vendégek, így ők vihették haza a két pontot.

Gárdony-Pázmánd NKK– NEKA 20-32 (11-11)

Vezette: Gillitsch, Lebár

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Sosem könnyű a listavezető ellen játszani. Ezt most a saját bőrükön tapasztalhatták meg a gárdonyi kézisek. Az első játékrészben még simán tartották a tempót Pinizsi Zoltán tanítványai, sőt volt, hogy már három góllal is vezettek. A fél­idő végére feljavult a kapusteljesítmény a vendégeknél, így döntetlen állás mellett mehettek pihenőre a felek, 11-11. Ezek után viszont teljesen más sebességbe kapcsolt a NEKA. Kőkemény védekezésük mellett a másik kapu előtt is mindent könyörtelenül kihasznált ifj. Kiss Szilárd együttese. Esélyeshez méltóan játszottak és a végére tizenkét gólos különbséget sikerült kialakítaniuk, 20-32.

Ezzel a vereséggel továbbra is a hatodik helyen áll a bajnokságban a Fejér megyei gárda. A következő fordulóban, szombaton 14 órakor a tabella második helyén álló Szombathelyi KKA otthonába látogatnak a tóparti lányok, ahol újabb borzasztóan nehéz összecsapás vár rájuk.