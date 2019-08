Túl gyors volt a kanizsai

Továbbra is nyeretlen a Puskás Akadémia FC II a labdarúgó NB III Nyugat csoportjában.

FC Nagykanizsa–Puskás Akadémia FC II 2-1 (2-1)

Nagykanizsa, 300 néző.

Vezette.: Maml Zoltán.

PAFC II: Laky – Kiss M. (Szabó P.), Papp M., Koch, Bokros – Posztobányi, Ominger, Burányi (Sipos), Magyar Zs. – Ganbold (Vörös), Kiszely. Edző: Szélesi Zoltán.

Gól: Vittman (1.), Hampuk (9., 11-esből), ill. Ganbold (40.)

Kiállítva: Ekker (82., Nagykanizsa)

A csapatok szinte még ki sem mondták az „éljen-éljent”, amikor Vittman Ádám a hosszún érkezve fejjel meg is szerezte a vezetést a hazaiaknak. A motiváltan pályára lépő vendéglátók továbbra is koncentráltan játszottak és a 9. percben Hampuk Ádám révén 11-esből növelték az előnyüket. A félidő derekától a felcsútiak is összeszedték magukat, a 40. percben pedig Ganbold Ganbayar révén – a balösszekötő helyéről volt eredményes – szépítettek.

A második játékrészben kissé csapkodóvá vált a játék, indulatos faultokkal, a hazaiak Simonfalvi Gábor esése után reklamáltak büntetőt. A Puskás támadgatott, míg az FCN a kontráiban reménykedett. Az idő előrehaladtával a kanizsaiak heroikus küzdelmévé alakult a találkozó, akik Ekker Milán kiállítása ellenére begyűjtötték a három pontot.

Szélesi Zoltán, a PAFC II vezetőedzője: – Lehet, hogy akartak és mentek a srácok, de ennél több kell. Tudtuk, hogy ellenfelünk mit fog játszani, ennek ellenére csapatom fejben talán nem volt ott maximálisan. A szünetben volt egy kis fejmosás, de most ez sem segített. A második játékrészben nem jutottunk komoly gólhelyzetig, a produkciónkból a tudatosság hiányzott.