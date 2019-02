Túl engedékeny a szabálykönyv

A Mosonmagyaróvár elleni mérkőzés utolsó percében az óváriak mestere időt kért, amit a hivatalos versenybíró azonban nem vett észre, a tovább folyó támadásból pedig megszerezte a győztes gólt a mosonmagyaróvári alakulat.

Ezt a január 23-i esetet óvta meg a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia, ám a vezetőség végül visszavonta azt. Ahogy a klub hivatalos közleményében fogalmaztak, a kézilabdázás játékszabályai 2018-as EHF és IHF állásfoglalásában valóban van egy olyan kitétel, hogy amennyiben az időmérő, vagyis a hivatalos versenybíró, vagy a játékvezető nem adja ki a kért időt a csapatoknak, az nem minősül óvási indoknak.

Ettől függetlenül továbbra is tartjuk, hogy az óvásunk figyelemfelkeltő, mert úgy érezzük, hogy a szabályok túlságosan rugalmasak, nincs pontosan megadva, mi is számít időkérésnek, ezért kezdeményeztük, hogy minél előbb be kellene vezetni itthon is az elektromos időkérési rendszert. Bár az óvást visszavonták, az ügy kivizsgálását kérte a klub.