Tükörsima Babos-győzelem született

Babos Tímea a francia Kristina Mladenovic-csal az oldalán két sima szettben, 6:1,6:3 arányban nyert a kínában megrendezett WTA év végi női világbajnokságának páros döntőjében, s ezzel zsinórban harmadszorra lett világbajnok.

Mondjuk ki: ez nem mindennapi teljesítmény! Ilyen szintű magyar tenisz sikerért utoljára talán Szeles Mónika okán örülhettünk az 1990-es években – igaz, ő felvidéki magyarként jugoszláv, majd amerikai színekben érte el sikereit, szívünkhöz azonban mégis csak közel áll. Baboshoz hasonlóan képes volt zsinórban három ekkora trófeát is nyerni, kétszer is: a Roland Garrost ´90-´92 között, az Ausztrál Opent pedig ´91-´93 között nyerte meg zsinórban. Ezt a tettet hajtotta most végre Babos Tímea is.

A fináléban azzal a Hszie Szu-vej, Barbora Strycova duóval találkoztak, akik a wimbledoni Grand Slam-torna címvédőjeként érkeztek Kínába.

Ennek ellenére a címvédő kettős nagyon jól kezdte a döntőt, kétszer is elvették az ellenfél adogatását, és 4-0-ra el is húztak, majd bántóan egyoldalúan nyerték meg az első játszmát, mindössze 25 perc alatt, 6:1.

A második játszma előtt orvost kért a tajvani-cseh páros, aminek lett is látszata, hiszen azonnal elvették Babos adogatását 0–1. A kulcspont itt következett: nem kerültek gödörbe Mladenovicsék, s azonnal visszabrékeltek, 1–1. Három gémet az adogatók hoztak, 3-2, ám ezután Babosék újfent brékelőnybe kerültek, 4–2, és rögtön hozták is a sajátjukat, 5-2. Szu-vej a meccsben maradásért szervált sikeresen, 5–3, de utána Babos már a világbajnoki címért adogatott, ám nem remegett meg, s ezzel a ők lettek a világbajnokok, 6:1,6:3.