Tudni kell élni a lehetőséggel

Varga Zsombor és Meszlényi Ábel az ifiktől felkerülve készülhet együtt az Aqvital FC Csákvár felnőtt-labdarúgócsapatával.

Társaik, illetve a futballal még csak most ismerkedő fiatalok számára is nagyszerű példát jelenthet a 16 éves középpályás Varga és a 17 esztendős hálóőr Meszlényi lehetősége. A két fiatal tehetség ugyanis, az utánpótlás-korosztályokon átverekedve magukat, kemény munka és alázat révén érték el, hogy most a csákvári felnőttekkel együtt készülhessenek Visinka Ede irányítása alatt.

– Nagyon örülök, hogy kaptam egy ekkora lehetőséget – nyilatkozta a csákváriak honlapjának Meszlényi Ábel. – Nem hiába dolgoztam keményen a pályán nap mint nap. Nem szeretnék csalódást okozni azoknak, akik bizalmat adtak nekem, bíznak bennem. Az edzések nagyon kemények, még bele kell rázódnom az ilyen szintű munkába, de mindenki sokat segít ebben is. Az edzők odafigyelnek minden játékosra és minden segítséget megadnak, hogy a pályán a legjobbat nyújtsuk. Próbálok élni a lehetőséggel, mindent megteszek, hogy megragadjak a keretben.

– Igazából még nem nagyon fogtam fel, hogy a felnőttcsapattal kezdhettem meg a felkészülést – nyilatkozta az ifjú középpályás Varga Zsombor.

– Nagy lehetőség előtt állok, igyekszem élni vele. A fiatalabb és idősebb játékosok is kedvesen fogadtak, igyekeznek megkönnyíteni a dolgom. Megtisztelőnek érzem és hálás vagyok, hogy 16 évesen itt lehetek. Itt van például Sándor Gyuri, aki nagyon sokat segít

akár az edzéseken, akár egy-egy tanáccsal. Próbálom bebizonyítani, hogy az edzőim bizalma nem alaptalan.