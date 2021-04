Triscsuk az Alba királynője

Bravúros, 28-25-ös győzelmet aratott az Alba FKC női kézilabda csapata az NB I 18. fordulójában, még múlt szerdán. De nem csupán a diadalról marad emlékezetes a Mosonmagyaróvár elleni összecsapás.

Akár a csapat váratlan, éppen ezért bravúros győzelme is örömteli pillanatokat szerezhetett a fehérvári kézilabdáért szorítóknak. Azonban a mosonmagyaróvári derbi sporttörténeti pillanatot is hozott. Triscsuk Krisztina hatszor zörgette meg az óvári hálót, s harmadik találata meg is koronázta a 35 esztendős átlövőt. Az orosz származású, 53-szoros magyar válogatott játékos immár az FKC gólrekordere. A klub legeredményesebb játékosa az idén visszavonult Tilinger Tamarát előzte meg. Triscsuk 193 bajnoki meccsen összesen 1061 gólt szerzett. Ez átlagban 5 és fél találatot jelent mérkőzésenként.

Triscsuk nem számolgatott, a lefújás után a kapusedző, Sugár Tímea figyelmeztette, hogy már ő a királynő.

– Igaz, soha nem számolom a góljaimat, de nagyon vártam már, hogy eljöjjön ez a pillanat. Az egyik célom ez volt idén, hogy én legyek a klub legtöbb bajnoki gólt szerző játékosa. A mérkőzésre koncentráltam, nem is számolgattam a meccs közben sem. Sugár Tímea gratulált, először nem is tudtam, mihez, ő mondta el. Az öltözőben aztán Józsa Krisztián, a vezetőedző is gratulált, a lányok tapsoltak, ez jó érzés volt. Nagyon boldog voltam, miközben bőgtem a fájdalomtól.

Triscsuk Krisztina nem a pályán fejezte be a meccset Óváron, mert a vége előtt öt perccel rosszul fogott talajt, s le kellett segíteni a játéktérről. A találkozó másnapján, reggel a budapesti MR-vizsgálat állapította meg, hogy beszakadt egy helyen a vádlija, három-négy hét pihenő vár rá.

– Túl sok volt. Az utóbbi időben szinte végigjátszom a meccseket. Elfáradtam, s ezt jeleztem is a padnak. Ezután szinte rögtön elpattant az izom. De kárpótolt, hogy nyertünk, sokszor hibáztunk ugyan, de együtt volt a csapat. Mindig volt valaki, aki továbblendítette az együttest.

Az Alba FKC alakulatára hét pihenő vár. A NEKA ellen vívja következő bajnokiját a fehérvári hölgykoszorú, s ebben a díszes társaságban már Triscsuk is pályán lenne akkor. Már a sérülés másnapján megkezdte a rehabilitációt, mágneses és lézeres kezelést kapott. Bízik abban a kiváló átlövő, hogy ahogy korábban is, most is a felépülés tervezett időpontja előtt vissza tud térni a pályára.

Az Alba FKC örökranglistája:

1. Triscsuk Krisztina 1061 gól/193 NB I-es mérkőzés

2. Tilinger Tamara 1057/201

3. Balogh Beatrix 643 gól