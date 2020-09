Továbbra is szárnyal az Ikarus

A megyei I. osztályú labdarúgó bajnokság 7. fordulójának meglepetését az Ercsi Kinizsi okozta a Mór magabiztos legyőzésével, az Ikarus-Maroshegy Tordason bizonyult négy góllal jobbnak vendéglátóinál, míg a Bodajk értékes sikert ért el a Martonvásár ellen.

Sárbogárd–Mány 2-1 (1-1)

Sárbogárd, 150 néző

Vezette: Rózsa József

Sárbogárd: Barabás – Kindl, Kókány, Gráczer B. (Horváth B.), Luczek – Rodenbücher T. (Gyuricza), Magda (Sükösd), Németh K. (Gráczer G.), Demeter – Vagyóczki, Lajtos. Szakmai igazgató: Pajor László

Mány: Szabó T. – Mészáros B., Nagy Sz., Rimele, Ország – Szűcs P., Mészáros T., Radovics, Bokros – Palkovics (Szabó L.), Veress. Vezetőedző: Pál Zoltán

Gól: Magda (26.), Vagyóczki (90.), ill. Rimele (36.)

Jók: Barabás, Lajtos, Kindl, ill. Szabó T., Rimele

A Sárbogárd az első perctől magához ragadta a kezdeményezést, és állandó nyomás alatt tartotta a vendégek kapuját. A félidő közepéig szögletek és Szabó Tamás védései, valamint egy formás támadás végén lőtt lesgól jelezte a hazai fölényt. A 26. percben egy jobb oldalról átívelt labdát Demeter Dávid lekezelt, egy csel után középre emelt, ezt Magda Máté a védők között átvette, és 6 méterről a kapu közepébe lőtt, 1-0. A gól után sem csökkent a Sárbogárd harci kedve, az előny növelését azonban a vendégek védelmének több esetben is szerencsés körülmények között sikerült megakadályoznia. A szórványos támadások a 36. percben szögletrúgáshoz juttatták a Mányt, Rimele Dávid közeli lövését Barabás József bravúrral szögletre hárította. A jobb oldalról belőtt labdát a hazaiak kapusa ugyan kiütötte, de az elmélázott védők között Rimele a kapuba emelt, 1-1. A szünet után hullámzó játék alakult ki, és Barabás az 54. percben ismét bizonyítva formáját, egy 6 méterről leadott lövést védett. A 90. percben Vagyóczki Patrik végzett el szabadrúgást a kaputól 25 méterre, a jobb oldalon letett labdát a játékos a lehetőséget nagyszerűen felismerve, sípszóra nem várva, a jobb felső sarokba helyezte. 2-1. A Sárbogárd győzelme a mutatott játék alapján teljesen megérdemelt a sportszerű és lelkes újonc ellen.

Tudósított: Szántó Gáspár

Bodajk–Martonvásár 1-0 (0-0)

Bodajk, 150 néző

Vezette: Jónás Péter

Bodajk: Csikesz P. – Orosz, Bregócs, Kocsis D., Molnár M. (Katona) – Molnár T. (Gulyás), Kővári B., Joó (Kovács J.), Dreska – Klein, Herczegh. Vezetőedző: Kovács Zoltán

Martonvásár: Sebestyén – Szeidl, Füzér (Somogyi M.), Lakakisz, Kádár (Waller) – Neuvert, Süle, Kovács P. (Schäffer), Juhász B. (Szél) – Beraki (Vörös), Lacza. Vezetőedző: Kovács Attila

Gól: Szél (63., öngól).

Jók: Csikesz P., Kővári B.,

Tapogatózó játékkal indult a találkozó, a hazaiak megszállták a saját térfelüket, míg a Martonvásár a földön tartva a labdát, sok passzal próbált eljutni a kapuig. Az első igazi lehetőség a 8.percben egy kontratámadás után Molnár Tamás előtt adódott, aki Molnár Milán keresztbe gurított labdáját 8 méterről tiszta helyzetből a kapu fölé lőtte. A 36. perben Kocsis Dominik 14 méterről leadott lövését blokkolták a védők, a lepattanó labdából Joó Gergő kecsegtető helyzetből fölé lőtt. Majd a 40. percben ismét Joó került helyzetbe, lövése alig ment mellé. A második félidő ott folytatódott, ahol az első véget ért. A hazai csapat védekezett, a Marton támadott, de nem volt átütő erő ezekben az akciókban. A 63. percben Molnár M. ugratta ki Klein Márkot, aki bevezette a tizenhatoson belülre a labdát majd az ötösön keresztbe gurította azt, és a visszafutó Szél László szerencsétlen mozdulattal a saját kapujába lőtt, öngól, 1-0. Ezek után a vendégek mindent egy lapra téve rohamoztak, de a jó hazai cseréknek köszönhetően helyzetig csak a 92. percben jutottak, ekkor azonban egy szabadrúgás után Csikesz Péter a helyén volt és hatalmas bravúrral védett egy közeli fejest. Parázs hangulatú mérkőzésen a Bodajk szerencsés góllal otthon tartotta a három pontot egy nagyon jó játékerőt képviselő ellenféllel szemben.

Tudósított: Kovács Zoltán

Tordas FÉSZ Zrt.–Ikarus-Maroshegy 0-4 (0-1)

Tordas, 100 néző

Vezette: Hadnagy András

Tordas FÉSZ Zrt.: Cseresnyés – Csányi, Vörös, Varga L., Király J. – Kanyó, Kerényi, Szilágyi (Berki), Almási – Cservenka, Pongrácz. Vezetőedző: Korolovszky Gábor

Ikarus-Maroshegy: Matócza – Békefi, Bíró (Szabó P.), Horváth Zs. (Makai), Dopuda – Kovács L. (Csörgei), Bencze, Vadászi (Andróczi), Kovács K. – Farkas G., Farkas D. Vezetőedző: Borsányi István

Gól: Kovács K. (26., 67.), Kovács L. (71.), Csörgei (87.)

Jók: Király J. ill. Kovács K.

Vendég mezőnyfölénnyel indult a mérkőzés, de az első helyzet mégis a Tordas előtt adódott. Király János remekül lépett ki a védők közül azonban a ziccer kimaradt. Majd a 26. percben egy oldalszabadrúgás után Kovács Krisztián jó ütemben robbant be, és fejelt a hosszú sarokba, 0-1. A második félidő kiegyenlített játékkal kezdődött, a három pont sorsa azonban a 67. percben dőlt el, szintén egy oldalról elvégzett szabadrúgás után a hazai védők egymásra vártak, Kovács K. ezt kihasználva ismét fejjel volt eredményes, 0-2. Megérdemelt maroshegyi sikerrel zárult a találkozó.

Tudósított: Farkas Zsolt

Főnix FC–Sárosd Kronos Sport 2-2 (0-1)

Székesfehérvár, 150 néző

Vezette: Szabó János

Főnix FC: Barsch – Tölgyesi, Sarok, Knausz (Mayer), Adorján (Krán) – Papp K. (Molnár A.), Jófejű, Zoboki, Rubos (Hegedüs M.) – Bognár I., Patkós K. (Kertész). Vezetőedző: Pavlik József

Sárosd Kronos Sport: Rigó Á. – Susa, Hushegyi (Meszlényi), Vida, Szalai P. – Killer M., Takács M. (Somogyi Sz.), Kosaras (Kargl), Szekeres (Hallósi) – Kovács S., Szabó N. Vezetőedző: Arany Tibor

Gól: Sarok (73.), Krán (92.), ill. Szekeres (21.), Susa (62.)

Jók: Barsch, Sarok, Bognár I., ill. Rigó, Susa, Szekeres

Ercsi Kinizsi–Mór 3-0 (2-0)

Ercsi, 200 néző

Vezette: Kovács Róbert

Ercsi Kinizsi: Hodula K. – Horváth B. (Szűcs O.), Tolnai, Köntés (Kondreska), Jerzsabek (Bognár B.) – Reicheld, Tóth K., Holentoner, Schrick – Bálint Á. (Bálint K.), Klauz. Vezetőedző: Lieber Károly

Mór: Nagy M. – Végvári, Kosztolányi, Lattenstein, Ferencz – Klémán M., Tar, Cseh (Radács), Pataki (Macher) – Varga B. (Szöllősi, Osgyán), Fodor Máté. Vezetőedző: Kiss Máté

Gól: Reicheld (28.), Jerzsabek (44.), Kondreska (92.)

Jók: Tolnai, Tóth K., Hollentoner, Schrick, ill. Lattenstein, Tar

Móri mezőnyfölénnyel telt az első húsz perc, a félidő közepétől éledezett az Ercsi, és a 28. percben egy mintaszerű kontra után Reicheld Alex szerezte meg a vezetést, 1-0. A játék képe nem sokat változott, ám a 44. percben egy újabb kontra meghozta a második hazai gólt, Jerzsabek Botond volt eredményes, 2-0. A második félidőben folytatódott a móri nyomás, igazán veszélyes helyzetek nélkül. A Kinizsi két-három alakalommal is létszámfölénybe került, de az utolsó átadások pontatlanok voltak. A 90. percben Bognár Bence harcolt ki büntetőt, amelyet Kondreska Roland magabiztosan értékesített, 3-0. Példamutató hozzáállással és fegyelemmel sikerült otthon tartani a három pontot a Kinizsinek.

Tudósított: Flórián Gábor

Enying–Lajoskomárom 0-2 (0-1)

Enying, 250 néző

Vezette: Szücs László

Enying: Dobai – Kovács L., Keszler, Kalló, Nyikos (Vései E.) – Varga Á. (Király D.), Paluska, Csepregi, Kajtár – Halász (Vas), Szalai K. Vezetőedző: Molnár Ferenc

Lajoskomárom: Kajári – Sonkoly, Szakáts, Kovács P., Kövecses – Czéhmeiszter, Posta (Németh Á.), Vései M., Lakk (Megyeri) – Vass, Gergye. Vezetőedző: Megyeri János

Gól: Gergye (44.), Kovács P. (65.)

Kiállítva: Vései M. (56.).

Jók: Paluska, Csepregi, ill. Vass, Kovács P.

Az Mezőföldi El Clásico az más… Erre a mérkőzésre valahogy mindenki jobban készül. Szinte tapintható volt a feszültség a pályán kívül is, de a pályán belül még inkább. Ennek megfelelően nagy taktikai és erőcsatát láthatott a szép számban összegyűlt közönség. Kemény párharcokból, ütközésekből nem volt hiány. Az első félidőben a hazai csapat előtt adódott a gólszerzési lehetőségek többsége. Ezek a helyzetek azonban sorra kimaradtak, pedig Paluska Krisztián, Nyikos Martin és Varga Ádám többször is betalálhatott volna Kajári Gergely kapujába. A 44. percben mégis a vendégek jutottak előnyhöz, Czéhmeiszter Attila indította szépen Gergye Krisztiánt, aki simán ellőtte a kifutó Dobai István mellett a labdát, 0-1. A második félidőben folytatódott a meddő hazai mezőnyfölény. Az összeszedett lajoskomáromi védelmet nem tudta feltörni Molnár Ferenc gárdája, és a középpályán is sokszor csatát vesztett az Enying. Az 56. percben Vései Martin volt szabálytalan Kovács Lászlóval szemben, amelyet Szűcs László játékvezető egyből kiállítással büntetett. A piros lap után a lajosiak még fegyelmezettebben visszaálltak védekezni, még nehezebb feladat elé állítva ezzel a hazai támadósort. Az Enying fölénye ellenére a 65. percben növelni tudta előnyét a Lajoskomárom. Gergye Krisztián indult el egy labdával a baloldalon, akit Halász Gergő csak szabálytalanul tudott megállítani a 16-oson belül. A jogost büntetőt a sértett értékesítette, 0-2. A mérkőzés hátralévő részében többször is lehetősége lett volna változtatni az eredményen a csapatoknak, de a hálók nem rezdültek többet. Az összeszedettebb, keményebb játékot mutató, a helyzeteit jobban kihasználó Lajoskomárom megérdemelten nyert.

Tudósított: Mohai Norbert

A TóVill Kápolnásnyék–DUFK SE összecsapás elmaradt, mert a DUFK SE csapatánál koronavírus-gyanús esetet regisztráltak.

A góllövőlista állása:

1. Reicheld Alex (Ercsi Kinizsi) 8 gól

2. Kovács Sándor, Szalai Pál (mindkettő Sárosd Kronos Sport) 6-6 gól

3. Adorján Gergő (Főnix FC), Bencze János (Ikarus-Maroshegy) 5 gól

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

1. Ikarus-Maroshegy 6 6 0 0 18-1 18

2. Sárosd Kronos 7 4 2 1 29-8 14

3. Martonvásár 6 4 1 1 9-4 13

4. Bodajk 5 4 0 1 9-5 12

5. Mór 5 4 0 1 13-10 12

6. Ercsi Kinizsi 6 3 0 3 13-10 9

7. Sárbogárd 6 2 2 2 11-8 8

8. Lajoskomárom 6 2 2 2 8-6 8

9. Főnix FC 7 2 2 3 13-14 8

10. Kápolnásnyék 6 2 0 4 7-11 6

11. Enying 5 2 0 3 8-17 6

12. Tordas Fész Zrt. 7 1 2 4 12-18 5

13. DUFK SE 6 1 1 4 7-28 4

14. Kisláng 6 0 3 3 7-13 3

15. Mány 6 0 1 5 9-20 1