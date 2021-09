Továbbra is pont nélkül a Titánok

A jégkorong Erste Liga keddi játéknapján az eddig pont nélküli Titánok a DEAC együttesét fogadta.

Egyik csapatnak sem állt jól a szénája a találkozó előtt, hiszen az előző évekhez képest is megfiatalított Titánok öt mérkőzés alatt még nem szerzett pontot, míg a Debrecen két MAC elleni derbi után egy egységgel állt a magyar központú bajnokság tabelláján. A hazai csapatnál Fodor Balázs, Alapi Márton és Dézsi Barnabás is első felnőtt mérkőzésére öltözött be, míg az ICEHL csapatból Rétfalvi Kristóf játszott le erősítés gyanánt.

A találkozó eleje mezőnyjátékot hozott, az első komolyabb helyzetet négy perc után jegyezhettük fel, Vedran Bogesics lövését kellett hárítania Horváthnak. A túloldalon Ambrus Csongor vezette sor beszorította a vendégeket, de komoly helyzetbe nem tudtak kerülni a fehérvári fiatalok. Az első hazai lehetőség Nagy Ákos nevéhez fűződött, de lövését magabiztosan védte a Hetényi Zoltánt helyettesítő Antek Tamás. Hat perc elteltével megszületett az első gól a mérkőzésen, a vendégektől Jan Daleczky lőtte ki a bal felsőt, 0-1. A debreceni vezetés nem törte meg a Titánok gárdáját, de Veshutkin, Kóger, majd Szabó Csaba lövése sem talált utat a vendégek kapujába. A harmad derekán az első gól szerzője, Daleczky iramodott meg, de ezúttal Horváth Dominik nyerte kettejük párharcát. Később David Musial együttese emberelőnybe került, amelyet 22 másodperc alatt ki is használt, Spriko volt eredményes, 0-2. A harmad vége előtt két tizedmásodperccel összejött a hazai szépítés, egy sakk-mattra kijátszott szituációban Lundin talált be közelről, 1-2.

A középső játékrész a „kis” Volán helyzeteivel kezdődött, de Fekete Alex, majd később emberelőnyből Keceli-Mészáros sem tudta bevenni Antek kapuját. Nyomott a hazai gárda, de újabb gólt a DEAC szerzett, egy kontrát követően Novotny lőtte ki a rövid felsőt, 1-3. Elvesztették a ritmust a fehérvári fiatalok, és egy vendégfórban megszületett a negyedik debreceni találat is, Hári passzát Sági értékesítette, 1-4. A folytatásban sem változott a játék képe, a Titánok csak elvétve jutottak el a vendégek kapujáig, míg a túloldalon csak Horváth bravúrjain múlott, hogy nem nőtt tovább a különbség.

Az utolsó harmad fehérvári emberelőnnyel és góllal indult, Keceli-Mészáros talált be, 2-4. Nem sokáig örülhetett Anatolij Bogdanov gárdája, szinte rögtön jött a válasz, Turcotte bombázott a kapuba, 2-5. Kuleshov kiállítása után fórban támadhatott a Fehérvár, de a hazai szépítés helyett a vendégek növelték az előnyüket, Daleczky megszerezte a második gólját is a találkozón, 2-6. Öt perccel a vége előtt ismét fórban támadhatott a Titánok gárdája, de a közelebb zárkózás nem sikerült, sőt, majdnem ismét a debreceniek örülhettek, de Horváth bravúrral hárított. A végén még megadta a kegyelemdöfést a DEAC, Molnár Dávid gólja állította be a 2-7-es végeredményt.

A Titánok első pontja(i) még váratnak magukra, míg a Debrecen első sikerének örülhetett az idei Erste Liga kiírásban.