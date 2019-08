Továbbra is kiváló formában a Kohász

Hatodik felkészülési mérkőzésén ötödik győzelmét aratta a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia felnőtt női csapata.

DKKA–Kisvárda 28-24 (13-13)

Dunaújváros, 340 néző.

DKKA. Stojak – Grosch, Ferenczy 3, Bouti 1, Cavlovic 2, Triscsuk 3, Kazai 2. Csere: Csapó (kapus), Mihály 3, Szalai 2, Szekerczés 7, Sirián 3, Molnár 1, Nick 1. Vezetőedző: György László.

Kisvárda: Pásztor – Orbán, Habánková 2, Radojevics 2, Milanovics-Litre 5, Siska 3, Milosevics 1, Lajtos (kapus), Petika 4, Dombi 4, Udvardi 1, Smid, Soltész P., Dajka B. 2, Ekker G. Edző: Bakó Botond.

A végül döntetlennel véget érő első félidő elején villámrajtot vettek a vendégek, akik 6-3-ra is vezettek. Innen sikerült visszakapaszkodni, többek között Cavlovic, Triscsuk, Bouti és Szekerczés jóvoltából – utóbbi játékos meg sem állt hét találatig. Innentől kezdve mindössze egy-egy góllal tudott csak vezetni mindkét együttes, így jutottunk el e­gálnál a félidőt jelző dudaszóig.

A második harminc percben maradt a kiélezett küzdelem, ám ekkor már egyre inkább a vendéglátók akarata érvényesült. Egészen az 53. percig tartották magukat a szabolcsiak, ekkor azonban magasabb sebességre kapcsolt az Újváros, és végül mondhatni simán, négy gólos különbséggel behúzták a mérkőzést.

– Örülök, hogy újra szoros mérkőzést tudtunk vívni aktuális ellenfelünkkel, s természetesen annak is, hogy a hajrát ismét jól bírtuk. Voltak azért hullámvölgyek, de szépen felépítette a csapat magát, hátrányból fordítva tudott nyerni, s amikor a védekezésünk stabilizálódott, akkor tudtunk gyors gólokat is szerezni. A felkészülésünk azon részében járunk, amikor már időszakosan már jól is játszunk, s a jövőben ezeket az időszakokat kell minél hosszabbra elnyújtani – így értékelt György László vezetőedző az együttes honlapjának.