Továbbra is él az olimpiai álom a magyar csapat számára

A csütörtöki, észtek elleni, majd a szombati Románia elleni sikert követően vasárnap este Nagy-Britannia legjobbjait is legyőzte a magyar válogatott az angliai olimpiai selejtezőtorna során, így ők készülhetnek a következő körre.

Nagyot változott a világ a 2018-as budapesti divízió I/A vb óta, hiszen az akkori, feljutásról döntő csata előtt az elitből két évvel korábban kieső magyar fél volt az esélyes – ám drámai brit siker született –, míg vasárnap este a tavaly májusban az elitbeli tagságát megőrző szigetországiak győzelmét jósolta a papírforma. Az energiaszinttel nem volt gond a döntő mérkőzés kezdetekor, mindkét fél teljes erőbedobással indított. A koncentráció és a pontosság annál inkább hiányzott, előbb Hári János passzáról maradt le kevéssel Erdély Csanád, majd az első magyar emberelőny során indulhatott meg két Brett Perlini és Matthew Myers. A játékrész feléhez érve beszorította ellenfelét a magyar csapat, amely nyomásnak Garát Zsombor kiállítása vetett véget. Acélos hátrányos védekezést hatalmas kapu előtti kavarodás követett, Rajna Miklósnak kellett csipkednie magát, hogy ne változzon az eredmény negatív irányba. A britek egyik legnagyobb sztárja, Brett Farmer egymás után háromszor is próbálkozott az utolsó öt percben, Rajna eszén viszont nem tudott túljárni.

32 másodperc telt el a középső harmadból, mikor Hári János, Nagy Gergő, Stipsicz Bence volt a korong útja, a fehérvári hátvéd pedig középről elegánsan a jobb felsőbe küldte a pakkot, 0-1. Egy sebességi fokozattal feljebb kapcsoltak a házigazdák a gólt követően, ismét Rajnának kellett villognia a magyar kapuban. Ezt a nehezebb időszakot is kibekkelte a szervezetten védekező magyar együttes, majd egy pazar fehérvári góllal örvendeztették meg az egész arénát beharsogó piros-fehér-zöld szurkolókat: Stipsicz vitte fel a korongot, ami az ex-Volános Sofron elé került, az ő centerezését pedig Erdély vágta a kapuba közvetlen közelről, 0-2. Öt perccel a játékrész vége előtt újabb meleg pillanatokat élt át a magyar védelem, Brett Perlini passza után Scott Conway volt képtelen a kapuba juttatni –.legvégül pedig Matthew Myers ziccerét is fogta a magyar hálóőr.

A záró harmad elején a hazaiak örülhettek gyors gólnak, Myers lövése pattant Rajnát érintve a kapuba, 1-2. Ugyanilyen gyorsan jöhetett volna a magyar találat is, Sofron szép egyéni akciója után Nagy Gergő elé tálalt, ám ezúttal Ben Bowns mutatott be bravúrt a brit kapuban. Két perccel később azonban már ő is tehetetlen volt, Hári János fordult vissza a kapu mögül, és húzta be a pakkot a rövidbe, 1-3. Menetrend szerint érkezett a gól utáni brit nyomás, Stipsiczék viszont hatékonyan léptek fel ezellen. Nyolc perccel a vége előtt megbosszulták magukat a kihagyott hazai helyzetek, Sofron indult meg nagy lendülettel, majd Bownst is kicselezve a kapuba emelt, 1-4.

Magabiztos, teljesen megérdemelt sikerével Magyarország jutott tovább az olimpiai selejtező következő, augusztus 27-30. között rendezendő lettországi körébe, ahol a házigazdákon kívül az olaszokat és franciákat kell majd megelőzni a 2022-es téli olimpiai kvótáért.

JEGYZŐKÖNYV

Nagy-Britannia–Magyarország 1–4 (0-0, 0-2, 1-2)

Nottingham, 4544 néző. Vezette: Alarie, Smetana, Elonen, Spur

Nagy-Britannia: Bowns – O’Connor, Richardson, Lake, Connolly, Betteridge – D. Ehrhardt, T. Ehrhardt, Farmer, Hammond, Phillips – Swindlehurst, D. Phillips, Conway, Perlini, Ferrara – Batch, Venus, Myers, Davies. Szövetségi kapitány: Peter Russell.

Magyarország: Rajna – Pozsgai, Stipsicz 1 (1), Erdély 1, Hári 1 (1), Sofron 1 (1) – Szirányi, Macaulay, Papp K., Nagy G. (1), Galanisz – Garát, Kiss D., Terbócs, Sarauer, Csányi – Szabó B., Szita, Tóth R. Szövetségi kapitány: Jarmo Tolvanen.

Kapura lövések: 48–20 Kiállítások: 8, ill. 14 perc